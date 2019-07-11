Работодателей и работников освободят от кадровой бумажной волокиты - трудовой и коллективный договоры, договор материальной ответственности и другие документы, связанные с организацией трудового процесса на предприятии, станут электронными.

Правда, пока в экспериментальном порядке. Законопроект об этом разработал минтруд и направил на рассмотрение в правительство (документ есть в "РГ").

Предполагается, что эксперимент продлится весь следующий год - с 1 января по 31 декабря.

Как пояснили "РГ" в минтруде, цель документа - отработка механизмов ведения документов в электронном виде без дублирования на бумагу и подготовка предложений поправок в законы.

Пока нормативная база не готова к массовому переходу на электронный кадровый документооборот. Цена усиленной квалифицированной электронной подписи еще высока и должна быть снижена. Есть вопросы к системам электронного хранения документов, их юридической значимости, в том числе в судебных спорах, признают в ведомстве. И за время проведения эксперимента ответы на эти вопросы должны появиться.

Законопроект предполагает, что положения о проведении эксперимента, в том числе права и обязанности сторон, виды документов, процедуры их создания и использования, должны быть прописаны в трудовом или коллективном договоре или в допсоглашениях к ним. Работодатели смогут участвовать в эксперименте по желанию. И они сами определят виды документов, которым предстоит стать только электронными. Вести электронные документы предлагается с использованием электронной системы работодателя или на базе портала "Работа в России".

Перевести в электронный вид можно будет любые документы, связанные с работой отдела кадров

По словам проректора Академии труда и соцотношений Александра Сафонова, электронный документооборот в компаниях внедряется давно. В первую очередь это касается бухгалтерии. "Затем информатизация шагнула в кадры, где был автоматизирован учет штатов и рабочего времени", - говорит он. В Трудовом кодексе введено право обмена электронными документами при удаленной занятости. В целом переход на электронную систему ведения документооборота принесет пользу - сократятся расходы компаний на управленческий персонал, считает эксперт.