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11.07.2019 17:14
Рубрика: Экономика

Машине - место

Эксперты подсчитали, как изменилась цена паркинга
Текст: Татьяна Дмитракова Ирина Жандарова
Цена парковочного места в подземном или надземном паркинге в новостройках за год выросла в цене на 2,7 процента и составила 775,2 тысячи рублей, показало исследование "Авито Недвижимость". Среди 16 городов-миллионников снизился ценник только в двух. В остальных машино-места подорожали, причем в ряде городов больше чем на четверть.

Самое сильное подорожание произошло в Волгограде. Здесь за год цена собственного места на парковке увеличилась на 31,5 процента, до 742,1 тысячи рублей. Чуть меньше выросли в цене машино-места в Уфе - на 25,3 процента, до 629,2 тысячи рублей. Также существенное повышение стоимости парковочных мест - около 20 процентов - произошло в Омске и Краснодаре. Снизились цены только в Казани - на 18,7 процента и в Санкт-Петербурге - на 0,6 процента. Самые доступные предложения делают своим клиентам застройщики Челябинска - здесь машино-место стоит в среднем 496,9 тысячи рублей. Дороже всего иметь собственное место на парковке в Москве - 1,1 миллиона рублей. На столичный рынок вышло много так называемых "этажерок" - надземных паркингов, что сдерживает рост цен.

На рынке сложилась ситуация, когда предложение растет, а спрос падает. В элитных комплексах машино-места распродаются одновременно с жильем. В комфорт-классе после ввода дома в эксплуатацию остаются нереализованными еще 60 процентов парковочных мест, в "бизнесе" - 35 процентов, отмечают в департаменте новостроек "ИНКОМ-Недвижимость".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Сложившаяся ситуация позволяет покупателям рассчитывать на большие скидки при покупке парковочного места. "На поздних стадиях строительства и после сдачи дома условия приобретения очень выгодны, застройщики распродают оставшийся пул по сниженным ценам, есть выгодные программы рассрочек", - объясняет Татьяна Подкидышева, директор по продажам компании "НДВ-Супермаркет недвижимости". Трудности с продажей превращают места на подземных парковках в маркетинговый инструмент: их могут даже подарить при покупке квартиры или предложить в аренду на льготных условиях. "Есть вариант, когда в случае приобретения жилья покупателю предлагается бесплатная аренда машино-места на пару месяцев, - рассказывает заместитель директора департамента новостроек "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков. - Это хороший способ продать его в дальнейшем: велика вероятность, что автомобилист привыкнет к такому удобству и не захочет что-либо менять".

Кроме того, в жилых комплексах набирает популярность аренда машино-мест. За год спрос на нее вырос с 32 до 54 процентов. Иметь парковочное место в собственности предпочитают 46 процентов автомобилистов. Такой перевес в сторону арендаторов объясняется тем, что платежеспособность населения продолжает снижаться, и отдать 1-2 миллиона рублей за место сегодня готов далеко не каждый.

Экономика Недвижимость Инфраструктура
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