Как уничтожается успешная строительная компания

В Ростове-на-Дону несколько лет тянется расследование дела о покушении на бизнесмена Юрия Погибу. А пока следователи устанавливают и привлекают к уголовной ответственности всех участников преступления, предприниматель может лишиться своих активов.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы экс-директора строительного концерна "Славяне" Михаила Домрина. Он признан виновным в незаконном приобретении огнестрельного оружия и организации покушения на владельца этого концерна Юрия Погибу. Утверждено обвинительное заключение в отношении еще одного соучастника покушения. Заметьте, с аналогичной фабулой.

Об этой истории рассказали "Аргументы недели" в номере от 27 июня в статье "Рейдеры специального назначения". Конфликт разгорелся из-за помещений бывшего часового завода, которые принадлежали концерну "Славяне". Домрин, планируя преступление, убедил Юрия Погибу переоформить эту недвижимость на компанию "Риэлти-Дон", учредителем и директором которой был Алексей Гапоненко. В приговоре Домрину черным по белому сказано: мотивом преступления стало оформление на фирму "Риэлти-Дон" помещений завода. Журналисты особо отмечают интерес к данным активам некоторых представителей силовых структур.

Однако при покушении погиб только охранник Погибы, а сам бизнесмен получил ранения. Но и после этого сомнительные личности "не угомонились": заполучить часовой завод они постарались "законным путем" - через суд. Ничего себе поворот!

Первая судебная инстанция, а вслед за ней и вторая отказали в удовлетворении исковых требований но Арбитражный суд Северо-Кавказского округа возвратил дело в первую инстанцию. В итоге ростовский арбитраж все-таки передал помещения завода фирме "Риэлти-Дон".

- Дело о покушении на Погибу расследовалось и расследуется натужно, а ряд фактических соучастников покушения на него до сих пор на свободе, - прокомментировал ситуацию президент Фонда содействия развитию правовых технологий XXI века, действительный государственный советник юстиции, заслуженный юрист РФ Юрий Скуратов.

Но самое главное, что отмечает заслуженный юрист: приговор Домрину так и остался без должного внимания и оценки суда. Решение арбитражного суда, признавшего право собственности фирмы "Риэлти-Дон" на цеха завода, противоречит указаниям ч. 4 ст. 69 АПК РФ. Согласно статье, для арбитражного суда обязательный характер должен нести вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу. Но арбитраж проигнорировал сведения, содержащиеся в уголовных делах и подтверждающие ущербность позиции противников Погибы.

Итак, давайте попытаемся осмыслить сказанное выше. На владельца концерна "Славяне" Юрия Погибу совершено покушение. Организатор покушения Михаил Домрин осужден на 15 лет лишения свободы. В приговоре Домрину сказано: мотивом преступления стало оформление в собственность фирмы "Риэлти-Дон" помещений часового завода, принадлежащего концерну "Славяне". И тем не менее завод оказался в собственности "Риэлти-Дон".

Как это все прикажете понимать?!

Что касается Юрия Погибы, "гримасы бизнеса" его не остановят. Представители бизнесмена готовятся отстаивать его права в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.