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13:12 11.07.2019

Как вернуть задаток после отказа покупать квартиру

Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Юрист Натан Будовниц рассказал, можно ли вернуть задаток после несостоявшейся сделки о покупке квартиры. Также эксперт объяснил, есть ли разница между авансом и задатком.

"В законе сказано, что все является авансом, если только в договоре прямо не прописано, что это задаток. Когда вносится аванс, то он возвращается вне зависимости от того, кто виноват в том, что сделка не состоялась. С задатком условия другие. Он под собой подразумевает некую ответственность, возлагаемую на то лицо, которое виновато в срыве сделки",- пояснил Будовниц aif.ru.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Так, задаток возвращается, если сделка не состоялась по вине продавца квартиры (например, если тот не предоставил в срок необходимые документы). А если покупатель просто передумал покупать недвижимость, то задаток остается у продавца.

Кроме того, юрист объяснил, можно ли вернуть задаток, если банк отказал в кредите. "Составляя договор о задатке, стороны должны прописать в нем все возможные условия - в частности, касающиеся получения банковского кредита. И, соответственно, будет возвращен задаток или нет в случае отказа банка, зависит от того, что указано в договоре", - сказал Будовниц.

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