За прошлый месяц 11 государств - членов ОПЕК, которые участвуют в сделке по регулированию нефтедобычи, перевыполнили ее условия почти на четверть (должны были снизить добычу на 812 тысяч баррелей в сутки, а реально сократили на миллион баррелей). На фоне публикации свежей статистики и других позитивных новостей на рынке нефти, в том числе шторма в Мексиканском заливе, котировки поднялись до 67,5 доллара за баррель Brent - максимума с конца мая, но аналитики пока не уверены в твердости этих позиций.

Сделка ОПЕК+ о регулировании нефтедобычи в мире была продлена до весны следующего года на минувшей неделе. Условия остались прежними. На фоне этого в целом ожидаемого события на биржах прошла волна распродаж (трейдеры фиксировали прибыль, так как в котировки уже было заложено продление сделки), в итоге цена снизилась с 66 долларов за баррель Brent 28 июня до 62 долларов 3 июля.

Восстанавливаться котировки начали только на этой неделе, поводов несколько: "мягкая" риторика ФРС США, шторм в Мексиканском заливе и оптимистичные данные Американского института нефти о запасах сырья в США. Пожалуй, самый серьезный фактор поддержки сейчас (и наиболее краткосрочный) - это шторм, в то время как, например, исполнение сделки ОПЕК+ и прогнозы ОПЕК о сохранении спроса на нефть в мире второстепенны.

Активная фаза высокого сезона ураганов проходит в США в августе - октябре, но отдельные штормы, как сейчас, появляются в июле, отмечает Игорь Галактионов из "БКС Экспресс". Это оказывает краткосрочную поддержку ценам. Управление энергетической информации (EIA) США оценивает долю нефтедобычи в Мексиканском заливе в 17 процентов от общеамериканского уровня, или три процента общемирового. Местные компании уже сократили добычу в заливе почти на треть.

Нефть растет, пока в США бушует ураган, но в любой момент тема слабости мировой экономики снизит цены

"Сейчас сентимент складывается исключительно позитивный, но в любой момент тема замедления мировой экономики может вновь выйти на первый план и оказать давление на рынок, - предупреждает эксперт. - Краткосрочно возможен всплеск в районе 68 долларов, но в дальнейшем цены с большой вероятностью консолидируются где-то в районе 65,5-67 долларов".