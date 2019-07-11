В этот день 30 лет назад не стало одного из крупнейших актеров ХХ века Лоуренса Оливье. В его репертуаре - и античная драма, и произведения Шекспира, современные пьесы. Он не только снимался в кино и играл в театре, но и сам снимал и режиссировал. Оливье особенно известен трилогией по пьесам Шекспира и ролью Гамлета, за которые заслуженно получил два "Оскара". А общее количество наград актера приближается к 40.

В день памяти актера, талант которого трудно переоценить, вспоминаем его 5 лучших ролей.

Хитклифф / "Грозовой перевал" (1939)

Экранизация одноименного романа Эмили Бронте - наравне с "Унесенными ветром" - была признана классикой голливудского романтизма 1930-х годов. За роль мистера Хитклиффа из усадьбы Грозовой перевал Лоуренс Оливье был впервые номинирован на "Оскар" как лучший актер, а лента собрала множество наград. Кстати, в заключительной сцене фильма, в котором история Хитклиффа и Кэти завершается счастливо (в отличие от оригинала), Лоуренс Оливье и Мерл Оберон сниматься отказались, и для съемок привлекли дублеров.

Максимилиан де Винтер / "Ребекка" (1940)

У этой голливудской картины Альфреда Хичкока, в которой Лоуренс Оливье исполнил одну из главных ролей, стопроцентный рейтинг на сервисе Rotten Tomatoes, что, согласимся, настоящая редкость. В центре сюжета - история простой девушки (Джоан Фонтейн), второй миссис де Винтер, которая переезжает к мужу в семейное поместье, где все еще напоминает о его прежней хозяйке. Но это лишь вершина айсберга в триллере Хичкока.

Джордж Герствуд / "Кэрри" (1952)

Фильм Уильяма Уайлера "Сестра Кэрри" - экранизация первого романа Теодора Драйзера. Критики холодно восприняли картину, однако согласились, что игра Оливье (исполнившего роль Герствуда, будущего мужа Кэрри) была на высоте. В этим согласились профессионалы из британской киноакадемии и присудили актеру премию БАФТА. Сэр Лоуренс Оливье стал настоящим королем этой картины, полностью перевоплотившись в своего героя: мы видим и сжигающую его страсть к Кэрри, и отчаяние, с которым он столкнулся после тщетных поисков работы, и ностальгию по прежним беззаботным временам…

Красс / "Спартак" (1960)

Проект компании Universal и режиссера Стенли Кубрика, сделавшего имя на этой ленте, стал самым дорогим в 1960 году - на производство фильма ушли рекордные 12 млн долларов. Лоуренс Оливье сыграл Красса, олицетворяющего власть Рима, против которой восстает Спартак.

Эндрю Уайк / "Игра навылет" (1972)

В 1972 году Джозеф Манкевич снял триллер и уже в титрах подшутил над зрителями, указав имена выдуманных актеров, чтобы те ждали появления новых героев. А в картине тем временем снялись всего два человека - сэр Лоуренс Оливье и сэр Майкл Кейн. Первый - в роли пожилого аристократа, автора детективов Эндрю Уайка, а второй - в роли его соперника Майло Тиндла, который играет с Уайком в салочки. За свою игру актеры были номинированы на "Оскар", "Золотой глобус" и премию БАФТА. Кстати, в ремейке фильма, выпущенном Кеннатом Браном в 2007 году, Майкл Кейн сыграл героя Оливье.