Канадский политик попала в скандал из-за подаренного черепа

В феврале этого года канадский политик Клэр Ратти, претендовавшая на место депутата от консервативной партии в федеральном избирательном округе Скина-Балкли Вэлли, подарила своему молодому человеку человеческий череп 18 века, что вызвало общественный резонанс в сети, сообщает Vancouver Island Free Daily.

После того, как сообщение Оливера Джеймса Брауна на Facebook от 6 февраля с фотографией подарка и словами благодарности в адрес Клэр дошли до СМИ, разгорелся скандал. Некоторые моралисты расценили это как ужасное и отталкивающее действие.

Ратти заявила, что понимает, почему люди возмущаются, однако череп принадлежал не коренному жителю, а медицинскому работнику из Европы, который ушел на пенсию. "В то время было довольно распространено, что люди оставляют свои тела науке", - добавила Клэр, ссылаясь на документацию, которую она получила при покупке.

Девушка, помимо политической деятельности, вместе со своим парнем работает в тату-салоне. Она добавила, что череп будет использоваться в художественных целях, например, в качестве образца для тату-работ.

Усугубляет ситуацию тот факт, что в Канаде, в частности в Британской Колумбии, человеческие останки и их предание земле являются деликатным вопросом в общинах коренных народов. На протяжении веков останки коренных жителей континента, что выкапывались из земли археологами, дорожными рабочими или грабителям могил, попадали в музеи, лаборатории, учебные заведения и частные коллекции, не пройдя процедуру репатриации. Более того, население Скина-Балкли Вэлли составляет приблизительно одну треть коренного населения: самый высокий процент всех 42 федеральных округов в провинции.

Исполнительный директор Общества обслуживания аборигенов города Принц Руперт Трейси Дауни заявил: "Нормальный человек, столкнувшись с чем-то подобным, захотел бы узнать, откуда останки и кому они принадлежат, даже если они не местные. Я думаю, это ужасно".

Председатель Либеральной ассоциации верховой езды Рода Уизерли сказала, что была в шоке, когда услышала новость о черепе. "Не имеет значения, были ли обладатели человеческих останков коренными жителями или нет. Обладать ими - странно", - заявила она.

Что касается консервативной партии, негативной реакции не последовало. "Мы поддерживаем Клэр на 100 процентов", - заявила Кори Ханн, директор по связям с общественностью. "Она купила его у известного интернет-продавца, который следовал всем необходимым требованиям".

Хранение человеческих останков - горячо обсуждаемая тема, независимо от того, принадлежат они коренным жителям или нет. Мнения варьируются от определения их как искусства до убеждения, что аморально обладать такими вещами, особенно в частной коллекции.