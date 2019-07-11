Китай лидирует по объемам выпуска более 100 видов товаров массового потребления

Как показывают данные, в Китае наблюдается беспрецедентный рост промышленности. Валовая добавленная стоимость в ней увеличилась с 12 миллиардов юаней в 1952 году до 30 триллионов 500 миллиардов юаней в 2018 году, среднегодовой рост с учетом неизменности цен достиг отметки 11 процентов.

В то же время промышленная отрасль Китая подверглась влиянию исторических перемен, произошедших на международной арене. Согласно данным Всемирного банка, рассчитанная в текущих ценах (долларах США) валовая добавленной стоимость в обрабатывающей промышленности Китая в 2010 году впервые превысила показатель США, превратив Китай в самую мощную производственную державу в мире, которая с тех пор удерживает первенство. Доля валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности Китая в 2017 году достигла 27 процентов от общемирового показателя, став важным двигателем в активизации роста глобальной промышленности.