Кличко обсудил с Зеленским отставку

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским свою отставку с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Переговоры прошли 10 июля.

По словам Кличко, в будущем планируется отменить полномочия градоначальника. "Мэр будет выполнять лишь декоративную функцию", - заявил политик, которого цитирует издание "Факты".

Политики общались в спокойной атмосфере. По некоторой информации, вскоре Виталию Кличко найдут замену.

"Он (Зеленский - прим. "РГ") подтвердил, что действительно есть такие планы о назначении председателя КГГА. Я еще раз отметил, что разделение полномочий разрушает самоуправление. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними", - резюмировал Кличко.

Не исключено, что городской администрацией Киева в будущем будет руководить нынешний директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко. Некоторые СМИ утверждают, что его кандидатура является наиболее вероятной на сегодняшний момент. Впрочем, глава украинского государства Владимир Зеленский пообещал пока еще действующему мэру Киева сообщить о кадровых перестановках лично.