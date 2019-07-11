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11.07.2019 17:20
Рубрика: В мире

Кличко обсудил с Зеленским отставку

Текст: Александр Ленин

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским свою отставку с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Переговоры прошли 10 июля.

По словам Кличко, в будущем планируется отменить полномочия градоначальника. "Мэр будет выполнять лишь декоративную функцию", - заявил политик, которого цитирует издание "Факты".

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Политики общались в спокойной атмосфере. По некоторой информации, вскоре Виталию Кличко найдут замену.

"Он (Зеленский - прим. "РГ") подтвердил, что действительно есть такие планы о назначении председателя КГГА. Я еще раз отметил, что разделение полномочий разрушает самоуправление. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними", - резюмировал Кличко.

Не исключено, что городской администрацией Киева в будущем будет руководить нынешний директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко. Некоторые СМИ утверждают, что его кандидатура является наиболее вероятной на сегодняшний момент. Впрочем, глава украинского государства Владимир Зеленский пообещал пока еще действующему мэру Киева сообщить о кадровых перестановках лично.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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