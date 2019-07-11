Курс доллара опустился ниже 63 рублей

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 18,5 копейки - до 62,9 рубля.

Курс евро опустился до 70,96 рубля. Это на 13 копеек меньше,чем вчера.

По данным на 10.30 ситуация существенно не поменялась.

Рубль начал дорожать еще накануне на фоне заявлений из США о рисках для американской экономики из-за торговых войн. Также поддержку рублю оказывает дорожающая нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросла на 0,57% - до 67,39 доллара за баррель. При этом накануне нефть подорожала более чем на 3%.