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11.07.2019 22:10
Рубрика: Экономика

Проявил слабость

Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 151(7909)
Курс доллара по итогам основной сессии торгов на Московской бирже в четверг просел ниже отметки 63 рубля. На укрепление российской валюты повлияли в основном внешние факторы, потенциал же ее дальнейшего роста пока выглядит ограниченным.
Фото: iStock
Куда устремится рубль к середине июля

Курс доллара в четверг опускался на минимуме до отметки 62,75 рубля. При этом укрепление рубля началось еще в среду, оно происходило параллельно с ростом курсов валют других развивающихся стран. Основная причина этого - комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, из которых участники рынка сделали вывод о неизбежности скорого снижения ставок американским регулятором, что способствовало общей слабости доллара, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Поддержку российской валюте оказывает и позитивная динамика нефтяных цен, добавляет аналитик Нордеа Банка Григорий Жирнов.

Во втором полугодии курс доллара может подняться до 65 рублей, допускают аналитики

В краткосрочной перспективе ключевое влияние на рубль оказывают внешние факторы - в первую очередь общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся рынков, указывает Поддубский. Сильных внутренних драйверов для продолжения укрепления рубля он не видит. В среднесрочной перспективе, по мнению аналитика, потенциал роста российской валюты представляется ограниченным. Кроме того, данные по платежному балансу укрепляют негативные ожидания по российской валюте - скорее всего, во втором полугодии ее курс будет вблизи 65 рублей за доллар, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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