Лондонский аэропорт "Гатвик" прервал работу на полтора часа

Лондонский аэропорт "Гатвик" возобновил отправку и прием самолетов после сбоя в системе управления воздушным движением. Из-за возникших у диспетчеров проблем обслуживание рейсов было приостановлено на полтора часа.

"Пока аэропорт возвращается к обычному режиму работы, пассажирам рекомендуем проверять расписание", - говорится в сообщении, распространенном администрацией воздушной гавани.

Гатвик - второй по пассажирообороту аэропорт Соединенного Королевства. За год он обслуживает более 45 миллионов человек. До 2017 года считался самым загруженным в мире аэропортом с одной взлетно-посадочной полосой.