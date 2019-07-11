Отставка британского посла в США, которого президент страны пребывания публично назвал "придурком" и "чванливым кретином", - очередная удивительная история, которая заставляет задуматься о судьбе дипломатии в современном мире.

Дональд Трамп обиделся на телеграмму с оценкой его администрации как некомпетентной и неадекватной, которая утекла в прессу. Белый дом объявил бойкот послу, что делало его работу лишенной смысла. Дипломат не стал ставить свое правительство в неудобное положение и уволился сам. Премьер-министр Мэй и глава Форин-офиса Хант поддержали своего диппредставителя, а вот вероятный будущий глава кабинета и, кстати, в недавнем прошлом министр иностранных дел Джонсон уклонился от ответа на вопрос, отозвал ли бы он этого посла, будь он премьером. Все поняли так, что да, отозвал бы, чтобы не портить отношений с Трампом.

Ситуация дурацкая. Понятно, что в секретных донесениях дипломаты пишут не то, ну или, как минимум, не совсем то, что говорят вслух. И это не лицемерие, а нормальная работа. Но содержание таких документов не должно становиться достоянием гласности. А если это происходит, то реагировать можно по-разному. Например, когда 8 лет назад "Викиликс" вывалил на всеобщее обозрение огромный массив конфиденциальной переписки американских посольств по всему миру, там тоже содержалось много деталей, неприятных и для США, и особенно для их партнеров на международной арене. Госдепартамент фактически сделал вид, что ничего не произошло. Затронутые обидными характеристиками лидеры и политики других стран приняли случившееся к сведению, но скандалов никто не устраивал. Первое время казалось, что американской дипслужбе нанесен непоправимый урон, доверие к ней никогда не восстановится. Ничуть не бывало. Через несколько месяцев про казус забыли. Справедливости ради заметим, что основным впечатлением от прочитанного было тогда не изумление открывшейся закулисой, а скорее удивление тем, насколько по ту сторону секретности все предсказуемо и уныло, а часто даже примитивно.

Дипломат не стал ставить свое правительство в неудобное положение и уволился

Трамп, понятное дело, не тот человек, который способен "не заметить, как кто-то пролил соус на скатерть". Дипломатия вообще не его стезя, он не понимает, зачем она нужна. И это было бы его личным делом, не будь Трамп самым могущественным человеком в мире, от которого, нравится это ли нет, зависят очень многие. Впрочем, главный вопрос не в реакции того или иного индивида, а в том, сохраняется ли вообще такое понятие, как конфиденциальность, прежде ключевое для дипломатии. Те, кто ведет серьезные доверительные переговоры, должны быть уверены, что их содержание не станет достоянием гласности. В противном случае не просто не получится добиться результата, а обстановка намного ухудшится. Но гарантий закрытости контактов сейчас все меньше.

С одной стороны, технологии совершенствуются, коммуникации становятся тотальными, соответственно, расширяются технические возможности для утечек. С другой, вынесение в публичную плоскость того, что прежде оставалось за закрытыми дверями, теперь в порядке вещей. Иногда кажется, что участники деликатных переговоров опасаются, будто их как-то подставит визави, и сами стремятся первыми обнародовать содержание. Отчасти это связано с тем, что социальные сети и прочие современные формы коммуникации в целом повысили влиятельность общественного мнения. Оно стало фактором международной политики в большей степени, чем было прежде.

Трамп в этом смысле очень показателен. Ему намного важнее доверие его избирателей, образ лидера, которому нечего скрывать от народа, чем реноме в глазах внешних собеседников. Так называемый популизм - явление многогранное, одним из его компонентов является "новая искренность", которая может быть реальной или разыгранной. Упомянутый выше Борис Джонсон в бытность свою министром иностранных дел заявил с трибуны парламента: ему, мол, доподлинно известно, что приказ об отравлении Скрипалей отдал лично президент России. Оставим в стороне содержательную сторону этого заявления, сосредоточившись на технической: главе Форин-офиса просто не могли быть известны такие подробности, это в принципе исключено, тем более через пару дней после самого инцидента. Собственно, никогда больше эта тема и не всплывала. Однако факт есть факт: главный дипломат Великобритании открыто обвинил главу другого государства в покушении на убийство. После этого ничего не произошло. Ни дипломатических демаршей с какой-либо стороны, ни расследования, ни даже требований объяснить данное заявление. Все негласно сошлись на том, что за риторикой Джонсона нет ничего, кроме популистского задора. Болтовня для красного словца, другими словами.

Кажется, что участники деликатных переговоров опасаются, что их как-то подставит визави

Девальвация высказываний имеет двоякий эффект. Кажется, что принцип "язык - помело" столь уже общепризнан, что это почти что нормально, ничего страшного, просто новый стиль, и брань на ворота не виснет. Но в то же время ни дипломатию, ни прочие классические формы деятельности государства никто не отменял, так что просто со смехом игнорировать наветы тоже невозможно. Профессиональное доверие осыпается, но тайные каналы все равно нужны и, кажется, даже существуют. Просто всю эту мозаику в какой-то момент придется собирать заново.