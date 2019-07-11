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11.07.2019 20:37
Рубрика: Власть

Мария Захарова ответила на демарш относительно российских салютов

Текст: Юрий Сизов

С поведением неадекватных соседей на коммунальной кухне, которые склонны устраивать время от времени мелкие пакости, сравнивают независимые эксперты на берегах Балтийского побережья плачевные попытки осуждения "могучей прибалтийской триадой" - Латвией, Литвой и Эстонией решение Москвы провести салюты в честь освобождения этих стран от гитлеровских войск. Это, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "отражает абсурдную и кощунственную линию властей упомянутых стран".

"Вчера, когда я увидела эти новости, подумала, это какая-то ошибка. Речь идет о салюте на территории нашей страны, и непонятно, почему мы должны спрашивать, по какому поводу нам его проводить", - прокомментировала ситуацию российский высокопоставленный дипломат на брифинге по просьбе Baltnews.

Посольство РФ удивила реакция Латвии на салют в честь освобождения Риги

Как уже сообщала "РГ", 11 июля в Министерство иностранных дел Латвии был вызван временный уполномоченный России Вадим Васильев. Дело в том, что у дипломатического ведомства ЛР вызвало возражения решение России провести салюты в честь освобождения трех государств Балтии от гитлеровских войск. Более того, представителю посольства РФ было указано, что латвийская сторона считает запланированный в Москве салют в честь 74-летия освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации "неприемлемым и недружественным действием".

Словно растиражированное под копирку аналогичное заявление ранее сделал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, назвав сообщение о проведении салюта в Москве "провокационным шагом". Представитель российской миссии в Вильнюсе был вызван во внешнеполитический департамент Литвы, где ему выразили столь же "незамысловатые упреки". Неприлично указывать государству, что ему делать на его территории, отметила представитель внешнеполитического ведомства России.

Данный демарш, полагает Захарова, отражает и абсурдную и кощунственную линию властей упомянутых стран. "В таких формулировках это звучит просто дико", - считает официальный представитель МИД. Она напомнила, что миллионы жителей планеты вместе с Россией будут праздновать эту великую дату освобождения от фашистских захватчиков. "Салюты даются в память о людях, которые отдали свои жизни за свободу. Не за политические ценности, не за лозунги, а за то, чтобы у жителей стран, в том числе, и Европы был шанс на мирную, спокойную жизнь", - отметила дипломат.

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