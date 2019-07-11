МИД: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД

Москва принимает меры в ответ на планы США по размещению наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Начинаем готовиться к потенциальному развертыванию американских наземных ракет средней и меньшей дальности. Принятые решения о симметричных мерах реализуются", - заявил дипломат, которого цитирует РИА Новости.

По словам Рябкова, российская сторона предприняла все возможное для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом в американской администрации инициативы Москвы по снятию имеющихся с обеих сторон озабоченностей были отвергнуты.

Российский замминистра подчеркнул, что США не гнушаются пользоваться прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД. Вашингтон годами уклоняется от диалога по устранению проблем. Москва в свою очередь не заинтересована в новых ракетных кризисах и готова к конструктивному сотрудничеству.