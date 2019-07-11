Минсельхоз разработал законопроект об экологической продукции

Законопроект позволит сформировать систему правового регулирования нового для России рынка экопродукции, отмечают в минсельхозе. При этом действие закона не будет распространяться на парфюмерно-косметическую, охотничью и рыбную продукцию (кроме аквакультуры), лекарства, семена лесных растений, а также на органическую продукцию. В отличие от органической сельхозпродукции (закон, регулирующий ее производство, вступит в силу 1 января 2020 года) производство экопродуктов допускает использование ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок, пояснили в министерстве. Для производства органической продукции использование агрохимикатов и стимуляторов роста полностью запрещено.

Создание российского "зеленого" бренда защитит добросовестных производителей

Документ предусматривает разработку национальных стандартов (ГОСТов), которые будут определять технические и технологические требования к экологически чистым продуктам. Кроме того, планируется создать специальные лаборатории для оценки их соответствия нормам, а также провести мониторинг почв, пригодных для органического земледелия. Эти сельхозземли будут внесены в цифровой реестр.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Он подготовлен во исполнение поручения президента о создании защищенного бренда отечественной "зеленой" продукции. Неделей правительство утвердило план мероприятий по созданию таких брендов. В частности, для идентификации, продвижения и большей узнаваемости отечественной органики на внутреннем и внешнем рынках будет разработана специальная концепция российского бренда экологически чистой продукции и его суббрендов. Зампред правительства Алексей Гордеев отметил, что введение российского зеленого бренда соответствует лучшим мировым практикам развития отрасли органических продуктов питания. Более того, это поможет бороться с массовой фальсификацией экологически чистых продуктов питания, заполонивших в последнее время полки магазинов. "С одной стороны, это позволит кратно повысить уровень доверия покупателей к российской экологически чистой продукции. С другой - защитить добросовестных производителей и вытеснить с рынка серый бизнес, спекулирующий темой органики и поставляющий на прилавки магазинов всякого рода био- и экофальсификат", - подчеркнул вице-премьер.