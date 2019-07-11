Минсельхоз разработал законопроект об экологической продукции

Новости

СК: В Сочи подросток пытался зарезать 15-летнюю девочку 18:06
У Абызова арестовали имущество более чем на 20 млрд рублей 18:06
В центре Волгограда нашли тело женщины 17:58
В Крыму возобновили раскопки античного некрополя Кыз-Аул 17:57
Верховная рада отказалась отправлять в отставку Климкина 17:50
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога 17:50
Лежащую на дне подлодку К-278 "Комсомолец" сняли на видео 17:44
Почему Греция имеет шанс получить репарации от Германии 17:41
В городе из Ветхого завета найдено захоронение ханаанских воинов 17:38
Под Волгоградом из-за утечки газа задержано движение поездов 17:35
Сергей Шнуров выступит для всех зрителей "Формулы-1" в Сочи 17:26
Законопроект о региональных брендах прошел второе чтение 17:24
Кличко обсудил с Зеленским отставку 17:20
В Италии ужесточили наказание за использование телефона за рулем 17:18
Сын Бари Алибасова ответил на обвинения в адрес отца в симуляции 17:12
ЦБ назвал размер внешнего долга России 17:05
В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских 16:50
Под Туапсе перевернулся грузовик с арбузами 16:48
Министр спорта Осетии Владимир Габулов ушел в отставку 16:41
На Урале коров будут забирать на штрафстоянку 16:40
На юге России боевые "инженерные монстры" снесли свыше 25 зданий 16:40
Путин: Россия готова к переговорам по Украине в любом формате 16:34
В Крыму росгвардейцы спасли из моря 23 человек 16:34
В Перми загорелся центральный рынок 16:33
Посольство РФ удивила реакция Латвии на салют в честь освобождения Риги 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 17:05
Рубрика: Экономика

Правило чистой тарелки

Минсельхоз разработал законопроект об экологической продукции
Текст: Елена Березина
Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой сельхозпродукции. Документ регулирует производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию таких продуктов, сырья и продовольствия. Производители "зеленых" продуктов будут внесены в единый государственный реестр и получат право размещать на упаковке специальную маркировку единого образца, которая обеспечит прослеживаемость товаров на всех этапах производства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект позволит сформировать систему правового регулирования нового для России рынка экопродукции, отмечают в минсельхозе. При этом действие закона не будет распространяться на парфюмерно-косметическую, охотничью и рыбную продукцию (кроме аквакультуры), лекарства, семена лесных растений, а также на органическую продукцию. В отличие от органической сельхозпродукции (закон, регулирующий ее производство, вступит в силу 1 января 2020 года) производство экопродуктов допускает использование ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок, пояснили в министерстве. Для производства органической продукции использование агрохимикатов и стимуляторов роста полностью запрещено.

Создание российского "зеленого" бренда защитит добросовестных производителей

Документ предусматривает разработку национальных стандартов (ГОСТов), которые будут определять технические и технологические требования к экологически чистым продуктам. Кроме того, планируется создать специальные лаборатории для оценки их соответствия нормам, а также провести мониторинг почв, пригодных для органического земледелия. Эти сельхозземли будут внесены в цифровой реестр.

Фото: РИА Новости
Не менее 55 тысяч единиц техники получат аграрии к 2025 году

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Он подготовлен во исполнение поручения президента о создании защищенного бренда отечественной "зеленой" продукции. Неделей правительство утвердило план мероприятий по созданию таких брендов. В частности, для идентификации, продвижения и большей узнаваемости отечественной органики на внутреннем и внешнем рынках будет разработана специальная концепция российского бренда экологически чистой продукции и его суббрендов. Зампред правительства Алексей Гордеев отметил, что введение российского зеленого бренда соответствует лучшим мировым практикам развития отрасли органических продуктов питания. Более того, это поможет бороться с массовой фальсификацией экологически чистых продуктов питания, заполонивших в последнее время полки магазинов. "С одной стороны, это позволит кратно повысить уровень доверия покупателей к российской экологически чистой продукции. С другой - защитить добросовестных производителей и вытеснить с рынка серый бизнес, спекулирующий темой органики и поставляющий на прилавки магазинов всякого рода био- и экофальсификат", - подчеркнул вице-премьер.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад