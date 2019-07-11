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11.07.2019 20:35
Рубрика: Экономика

Минтруд посчитал, насколько вырос прожиточный минимум

Текст: Марина Гусенко

Прожиточный минимум в России во втором квартале составил на душу населения 11185 рублей, посчитали в Минтруде России.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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При этом по сравнению с первым кварталом для детей он вырос на четыре процента, составив 11004 рубля, для трудоспособных людей - на 4,1% до 12130 рублей и для пенсионеров - на 3,8 процента до 9236 рублей. Об этом написано в проекте приказа Минтруда об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года и пояснительной записке к нему. Документ размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что рост прожиточного минимума связан с подорожанием на 3,8 процента продуктов питания, цены на которые влияют на величину прожиточного минимума. За этот период выросло в цене большинство продовольственных товаров, включенных в потребительскую корзину. Значительнее всего - картофель и овощи.

Так, лук репчатый подорожал на 40,1 процента, капуста свежая белокочанная - на 37,4 процента, морковь - на 29,9 процента, свекла - на 26,1 процента, картофель - на 22,9 процента.

Экономика Макроэкономика Правительство Минтруд
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