На Первом покажут документальный фильм о писательнице Дине Рубиной

Премьера документального фильма "Дина Рубина. На солнечной стороне" - на Первом канале 19 июля в 00.15

Дина Рубина - одна из самых читаемых современных писательниц, ее книги переведены на 38 языков: болгарский, английский, польский, немецкий, иврит и другие. Тиражи книг Рубиной выходят стотысячными экземплярами. Русская писательница и киносценарист также Член Союза писателей Узбекской ССР, СП СССР, международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля...Услышишь ее имя и сразу вспоминаются "На Верхней Масловке", "Почерк Леонардо", "Синдром Петрушки", "Белая голубка Кордовы" и многие другие произведения автора. Замечательная литература - умная, пронзительная, смешная и драматичная одновременно.

Автор фильма о Дине Рубиной - кинорежиссер Станислав Митин. В его фильмографии две картины по ее произведениям - "Любка" и "Двойная фамилия". Они дружат больше сорока лет, и неудивительно, что именно Митину закрытая, "не тусовочная" Дина рассказала о своей жизни. Рассказ Дины звучит, как ее литературные тексты - он очень образный, философский и одновременно человечный и искренний. В фильме много отрывков из знаменитых произведений писательницы, эпизодов из фильмов, созданных по ее книгам, и зарисовки из ее сегодняшней жизни.

Мы считаем писательницу своей, российской. Так и есть, она пишет на русском языке, но в каждом ее произведении можно найти впечатления детства и юности в Ташкенте, московского становления в творчестве и многоцветных эмоций Иерусалима, в котором Дина Рубина живет уже почти 30 лет. Когда-то вместе с мужем-художником и двумя детьми она уехала в Израиль в эмиграцию. Зрители увидят любимые места героини фильма. Ее воспоминаниями, размышлениями, откровениями будет написан кинопортрет тонкой, мудрой, красивой женщины.

Такой Дину Рубину еще не видели. В искреннем диалоге со старинным другом Станиславом Митиным, в дружеском застолье с поэтом Игорем Губерманом, в воспоминаниях со своим мужем, художником Борисом Карафеловым. Откровенно рассказывающую о сложной поре детства и трудностях эмиграции. Записывающую аудиокнигу в маленькой московской студии. Просто маму и бабушку. В фильме принимают участие Борис Карафелов - художник, муж Дины Рубиной, Ева Гасснер - ее дочь, Игорь Губерман, поэт и друг писательницы.

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На этой неделе завершился кинофестиваль в итальянской Таормине, на котором специальный Гран-при получил фильм Оливера Стоуна "В борьбе за Украину". Канал "Россия 1" оперативно поставил его в эфир - зрители смогут увидеть картину уже 19 июля в 21.00. "Остановить войну в Донбассе - такую цель преследовали создатели этого фильма", - сказано в аннотации. Оскароносный режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок сняли картину о том, как развивались события после Майдана, и попытались разобраться в причинах затянувшегося кризиса в стране.