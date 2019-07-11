У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

На PlayStation стартовали "июльские скидки" до 85%. Что и как покупать

11.07.2019,  
12:43
Текст:  Богдан Бобров
Фото: PlayStation Фото: PlayStation
Фото: PlayStation

В онлайн-магазине PlayStation Store стартовала очередная распродажа. В этот раз мероприятие названо "июльскими скидками", а на промо-баннере выведена фраза "экономьте до 70%".

Но, как часто бывает, самые интересные предложения могут отдавать на еще более выгодных покупателю условиях.

Взять, к примеру, бандл "Battlefield 1 + Titanfall 2 Ultimate" - его отдают с 85% скидкой, и акционный ценник составляет всего 599 рублей - по 300 рублей за каждую игру с полноценной многочасовой однопользовательской кампанией и живым мультиплеером. Этот комплект подойдет игрокам, которым не понравились нововведения Battlefield 5 и не хватает бешеной динамики в Apex Legends.

Если же хочется чего-то совсем нового и свежего, Sony предлагают купить вышедшую совсем недавно A Plague Tale: Innocence со скидкой в 42%.

На PlayStation вышла игра, которая поможет похудеть
Гордон Фримен возвращается - названа дата релиза ремейка Half-Life

Всего на распродаже представлено более 190 проектов, акция продлится до 25 июля.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
игры
Фото: Xiaomi
Можно брать. Снизились цены на Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE и Mi Max 3 10.07.2019
В более чем 100 игр Ubisoft можно поиграть бесплатно. Что для этого нужно 01.07.2019
Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК 27.06.2019
консоли
Фото: VAIO
VAIO выпустила 12,5-дюймовый ноутбук с девятью разъемами 10.07.2019
Главный эксклюзив PlayStation вышел на PC. Почему в него стоит играть 25.06.2019
Школьник едва не отрубил голову грабителю, посягнувшему на его PlayStation 19.06.2019
Sony
Apple привезла в Россию новый MacBook Air и снизила цены 09.07.2019
В Сеть утекли данные о новом смартфоне Sony Xperia 20 09.07.2019
В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 1 27.06.2019