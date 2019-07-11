На PlayStation стартовали "июльские скидки" до 85%. Что и как покупать

В онлайн-магазине PlayStation Store стартовала очередная распродажа. В этот раз мероприятие названо "июльскими скидками", а на промо-баннере выведена фраза "экономьте до 70%".

Но, как часто бывает, самые интересные предложения могут отдавать на еще более выгодных покупателю условиях.

Взять, к примеру, бандл "Battlefield 1 + Titanfall 2 Ultimate" - его отдают с 85% скидкой, и акционный ценник составляет всего 599 рублей - по 300 рублей за каждую игру с полноценной многочасовой однопользовательской кампанией и живым мультиплеером. Этот комплект подойдет игрокам, которым не понравились нововведения Battlefield 5 и не хватает бешеной динамики в Apex Legends.

Если же хочется чего-то совсем нового и свежего, Sony предлагают купить вышедшую совсем недавно A Plague Tale: Innocence со скидкой в 42%.

Всего на распродаже представлено более 190 проектов, акция продлится до 25 июля.