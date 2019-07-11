На "Славянском базаре в Витебске" с аншлагом прошел концерт Эмина

На "Славянском базаре в Витебске" с аншлагом прошел первый сольный концерт певца Эмина из Азербайджана. Публика приветствовала звезду бурными аплодисментами и огромными голубыми васильками - символами витебского фестиваля.

Молодые мамы с дочками завалили сцену цветами, подарками, правда, Эмин на всякий случай представился: "Я - Эмин, если кто не знает". Отдельное спасибо он адресовал мужчинам, которые пришли на концерт не по своей воле.

Весь вечер Эмин пел для женщин: "ты одна в моей судьбе", "любовь поможет нам летать", "только для тебя", "с тобою навсегда". После каждой композиции барышни бежали к артисту с цветами, Эмина без селфи и поцелуев не отпускали. Перед обаянием певца не устояли даже дамы бальзаковского возраста, разглядев в 40-летнем артисте что-то среднее между Брэдом Питтом и Данилой Козловским.

- Я знал, что будет тепло, - воскликнул он, но не предполагал, что до такой степени.

Эмин спускался в зал, здоровался лично с витебчанами.

Он представил своего соотечественника - артиста Искендер Гасанзаде, участника международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" от Азербайджана. Перед концертом на "Звездном часе" Эмин признался, что с детства не любит фонограммы и признает только живое исполнение.



