На Уимблдоне определились все полуфиналисты мужского одиночного турнира.

До этой стадии в полном составе дошла "большая тройка" мирового тенниса, в которую входят испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. Первые два поспорят за выход в финал между собой, а Джокович проэкзаменует испанца Роберто Баутисту-Агута.

Сообща "большая тройка" уже выиграла 53 турнира "Большого шлема". В последний раз теннисист, не входящий в это трио, побеждал на "мэйджоре" в 2016 году. Швейцарец Стэн Вавринка тогда выиграл "Уимблдон", а британец Энди Маррей стал чемпионом US Open. Еще один любопытный факт: из действующих теннисистов в возрасте до 28 лет никто не выходил даже в финал "Большого шлема".