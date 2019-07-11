На Уимблдоне определились все полуфиналисты мужского одиночного турнира.

Новости

Мария Захарова ответила на демарш относительно российских салютов 20:37
Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор 20:36
Минтруд посчитал, насколько вырос прожиточный минимум 20:35
"Победа" отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети 20:23
НИИ Рошаля: Избитая в Ингушетии девочка стала лучше есть 20:15
Стало известно, кто примет участие в телемосте Россия-Украина 20:10
В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора 20:10
Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса в Витебске 20:02
Разгадана тайна гибели загадочной цивилизации анасази 20:00
Во Франции возбудили дело после эвтаназии парализованного мужчины 19:58
Умерла актриса из "Флиппера" и "Вилли Вонки" Денис Никерсон 19:50
Белгородская колония объявила в розыск двух осужденных 19:20
Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя 19:19
"Чернобль", "секс" и "Джекичан": самые популярные кинозапросы в Сети 19:10
В Орле сотрудница полиции получила срок за допущенное убийство 19:03
Министр внутренних дел Крыма освобожден от должности 18:57
Григорий Рапота посетил особую экономическую зону "Бремино-Орша" 18:46
УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов почти 2 миллиарда евро 18:45
Производителям плодово-ягодной продукции снизят НДС 18:40
Пожизненно осужденный маньяк-педофил из Тольятти запросил о свободе 18:37
Рапота: Работа в ОЭЗ "Бремино-Орша" определяет судьбу Союзного государства 18:37
В Италии высказались за преодоление антироссийских санкций 18:32
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев 18:11
Канадский политик попала в скандал из-за подаренного черепа 18:11
В Сокольниках появится кинотелецентр 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 20:21
Рубрика: Спорт

Без сюрпризов

Джокович, Надаль и Федерер - в полуфинале Уимблдона
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(7909)
На Уимблдоне определились все полуфиналисты мужского одиночного турнира.
Фото: РИА Новости
Легендарный теннисист Джон Макинрой рассказал "РГ" о том, кто выиграет Уимблдон

До этой стадии в полном составе дошла "большая тройка" мирового тенниса, в которую входят испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. Первые два поспорят за выход в финал между собой, а Джокович проэкзаменует испанца Роберто Баутисту-Агута.

Сообща "большая тройка" уже выиграла 53 турнира "Большого шлема". В последний раз теннисист, не входящий в это трио, побеждал на "мэйджоре" в 2016 году. Швейцарец Стэн Вавринка тогда выиграл "Уимблдон", а британец Энди Маррей стал чемпионом US Open. Еще один любопытный факт: из действующих теннисистов в возрасте до 28 лет никто не выходил даже в финал "Большого шлема".

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Уимблдон-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
Путин назначил Развожаева врио главы Севастополя
СК прокомментировал арест сотрудников таможни аэропорта Домодедово
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции