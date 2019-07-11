Названы даты встречи по Сирии в Нур-Султане

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов объявил сегодня, что очередная встреча в астанинском формате касательно Сирии пройдет в столице Казахстана 1 и 2 августа 2019 года, сообщает сирийское арабское информационное агентство SANA.

"Дата встречи определена, и по ней достигнута договоренность со всеми заинтересованными сторонами, которые могут принять участие в этом заседании", - сообщил Богданов.

"В самом начале августа будет очередная, двенадцатая, международная встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане. Существуют конкретные идеи, которые позволят прийти к окончательному соглашению о формировании Конституционного комитета", - сказал он, отметив, что консультации проводились со специальным посланником ООН в Сирии г-ном Педерсоном в Москве.

Ранее заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обсуждал с Педерсеном и сопровождающей его делегацией вопрос о создании комитета по конституции, в результате чего были согласованы мнения обеих сторон о том, что конституционный процесс является сирийским вопросом и только народ Сирии имеет право руководить этим процессом и решать его будущее без какого-либо внешнего вмешательства в соответствии со своими национальными интересами.

"Есть определенная инновация, потому что впервые будут участвовать представители Ливана и Ирака как наблюдатели", - сказал Богданов.

Он также отметил, что у астанинского процесса есть свои задачи и функционал, направленный на прекращение военных действий в Сирии и создание зон деэскалации. "Переговоры идут, все продолжает работать", - добавил он.

По его словам, трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии "состоится, конечно, после встречи в Нур-Султане", который в этот раз будет принимать Турция.

Проведя двенадцать встреч в астанинском формате, одна из которых состоялась в Сочи, Россия полностью подтвердила твердую приверженность сохранению суверенитета Сирии, ее независимости и территориальной целостности и продолжению войны с террористическими организациями.