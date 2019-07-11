Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Лондонская полиция задержала парня, пытавшегося проникнуть в Букингемский дворец. Подробности инцидента сообщили в Скотленд-Ярде.

"Около двух часов ночи охрана обратила внимание на молодого человека, который перебрался через ограду парадных ворот дворца, а затем несколько минут ходил вокруг здания и стучался в закрытые двери", - говорится в официальном сообщении.

У 22-летнего местного жителя не нашли оружия, и инцидент расследуется как не связанный с террором, подчеркнули в правоохранительных органах.

Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.