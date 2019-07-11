Объявлены ключевые темы форума БИОТЕХМЕД 2019

10 июля состоялся организационный комитет форума БИОТЕХМЕД, в рамках которого участники обсудили ключевые темы деловой программы. БИОТЕХМЕД 2019 состоится 16-17 сентября в Геленджике. Основными темами станут: текущий этап реализации Национального проекта "Здравоохранение", цифровое здравоохранение, развитие международного сотрудничества в области биомедицины и экспорт медицинской продукции и услуг.

Совещание состоялось под председательством Первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба. Участие приняли:

● Алексей Алехин, Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ;

● Игорь Коробко, Директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства здравоохранения РФ;

● Филипп Романов, Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ;

● Дмитрий Селиванов, Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения РФ;

● Андрей Васильев, Директор Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН;

● Сергей Куцев, Директор ФГБНУ "МГНЦ";

● Руслан Алтаев, Директор по акселерации проектов в области биомедицины фонда "Сколково";

● Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов;

● Вадим Тарасов, Директор Института фармации и трансляционной медицины первого МГМУ им. И.М. Сеченова;

● Алексей Мартынов, Президент Ассоциации производителей биомедицинских клеточных продуктов и другие члены организационного комитета.

По итогам совещания была сформирована деловая программа форума и повестка пленарного заседания, предложены кандидатуры ключевых спикеров панельных сессий. Флагманской темой форума станет Национальный проект "Здравоохранение" и обеспечение его потребностей. В том числе будут обсуждаться Федеральные проекты "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и "Развитие экспорта медицинских услуг". В программе форума отдельное внимание будет уделено развитию цифрового контура здравоохранения, международной кооперации и экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов, генетики.

Форум БИОТЕХМЕД - это федеральная авторитетная площадка, позволяющая не только создать диалог между бизнесом и властью, но и разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов в сфере биотехнологий. Цель Форума - формирование интереса у участников рынка по переходу к новой цифровой медицине, а также в целом к новому технологическому укладу.

Участниками БИОТЕХМЕД станут представители: федеральных и региональных органов власти, частных и государственных медицинских учреждений, госкорпораций, бизнеса, фондов и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, иностранные гости и партнеры, а также представители медицинского сообщества России.

Мероприятие традиционно пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. В форуме примут участие порядка 1500 человек.

Партнерами форума БИОТЕХМЕД выступят: АО "Национальная иммунобиологическая компания", Швабе, Национальный центр информатизации, холдинг "РТ-Химкомпозит".

Напомним, что в прошлом году Форум посетили 1468 делегатов из 77 регионов России и 17 стран. Участниками форума стали более 300 российских и международных компаний. Всего в рамках деловой программы прошло 19 открытых панелей и 2 закрытых совещания, в которых приняли участие 210 спикеров. На экспозиции форума было представлено 22 стенда, а в демонстрации новейших биомедицинских технологий задействовано 33 компании-партнёра.

Зарегистрироваться в качестве участника и ознакомиться с программой Форума можно на официальном сайте Форума https://biotechmedconf.ru/.

Контакты для СМИ:

pr@biotechmedconf.ru

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Лика Самсиани

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой форума БИОТЕХМЕД