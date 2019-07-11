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11.07.2019 00:01

"ОЧАКОВО" бьет рекорды: собран небывалый урожай пшеницы

Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Рекордный за всю историю урожай пшеницы собрали в ООО "Победа" (Краснодарский край, станица Вышестеблиевская), принадлежащем компании "ОЧАКОВО" - крупнейшему отечественному производителю натуральных напитков.

Завершилась уборка зерновых культур, и уже сейчас очевидно, что по объемам урожая этот год станет одним из самых успешных. Урожай пшеницы с одного гектара земли в ООО "Победа" в этом году составил 102,3 центнера, в то время как средний показатель по Краснодарскому краю в прошлом году был 61,5 ц/га, а по России - 27,2 ц/га. Таким образом, ООО "Победа" не только превзошло показатели по своему региону, но и побило мировой рекорд по сбору пшеницы, принадлежащий до недавнего времени Ирландии, где в 2014 году удалось собрать 100,8 ц/га. И дело здесь не только в удаче или погодных условиях, но и в образцовом подходе к возделыванию полей.

Помимо зерновых культур большая часть угодий ООО "Победа" отдана под виноградники. Здесь выращивают виноград разных сортов: как известных на весь мир "мерло" и "шардоне", так и местных автохтонных, таких как "виорика", "амур", "саперави северный" и другие. Благодаря труду виноградарей и климату на специально выделенных участках виноград достигает в процессе созревания таких кондиций, которые позволяют производить продукцию высочайшего качества на собственном современном заводе, построенном с учетом передовых мировых достижений в винодельческой отрасли.

Частная компания "ОЧАКОВО" придерживается принципа производства натуральных высококачественных напитков, а также сырьевой независимости, так как чистота происхождения сырья невероятно важна для любого продукта. На правильно выбранных землях и на правильно возделанных полях агрономы компании выращивают рожь и пшеницу для кваса, пивоваренный ячмень, а также виноград, из которых в итоге получаем идеальное сырье для приготовления натуральных напитков "ОЧАКОВО". Путь к сырьевой независимости компания начала в середине 1990-х годов. Сегодня хозяйства, принадлежащие "ОЧАКОВО", - одни из самых успешных в России. Их задача - обеспечить сырьем одного из крупнейших отечественных производителей натуральных напитков. А это означает образцовые поля, строжайший контроль качества, бережно собранный урожай и использование самых современных технологий при переработке.

Но главное - здесь работают люди, которые родились и выросли на этой земле, которые знают и любят ее и свою работу!

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