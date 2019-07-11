Одежда из вторсырья набирает популярность

Новости

Белгородская колония объявила в розыск двух осужденных 19:20
Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя 19:19
"Чернобль", "секс" и "Джекичан": самые популярные кинозапросы в Сети 19:10
В Орле сотрудница полиции получила срок за допущенное убийство 19:03
Министр внутренних дел Крыма освобожден от должности 18:57
Григорий Рапота посетил особую экономическую зону "Бремино-Орша" 18:46
УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов почти 2 миллиарда евро 18:45
Производителям плодово-ягодной продукции снизят НДС 18:40
Пожизненно осужденный маньяк-педофил из Тольятти запросил о свободе 18:37
Рапота: Работа в ОЭЗ "Бремино-Орша" определяет судьбу Союзного государства 18:37
В Италии высказались за преодоление антироссийских санкций 18:32
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев 18:11
Канадский политик попала в скандал из-за подаренного черепа 18:11
В Сокольниках появится кинотелецентр 18:09
В Сочи подросток попытался зарезать 15-летнюю девочку 18:06
У Абызова арестовали имущество более чем на 20 млрд рублей 18:06
В центре Волгограда нашли тело женщины 17:58
В Крыму возобновили раскопки античного некрополя Кыз-Аул 17:57
Верховная рада отказалась отправлять в отставку Климкина 17:50
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога 17:50
Лежащую на дне подлодку К-278 "Комсомолец" сняли на видео 17:44
Почему Греция имеет шанс получить репарации от Германии 17:41
В городе из Ветхого завета найдено захоронение ханаанских воинов 17:38
Под Волгоградом из-за утечки газа задержано движение поездов 17:35
Сергей Шнуров выступит для всех зрителей "Формулы-1" в Сочи 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 18:56
Рубрика: Общество

Пластик вошел в моду

Одежда из вторсырья набирает популярность
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(7909)
В мире набирает популярность одежда, сделанная из вторсырья. В России пока мало кто готов носить вещи, сделанные из переработанных материалов, если об этом спросить, однако многие уже щеголяют в таких нарядах, даже не подозревая об этом.
Одежда из пластиковых отходов позволяет не только очищать планету, но и экономить энергию. Фото: Gettyimages Одежда из пластиковых отходов позволяет не только очищать планету, но и экономить энергию. Фото: Gettyimages
Одежда из пластиковых отходов позволяет не только очищать планету, но и экономить энергию. Фото: Gettyimages

На этой неделе в свободной продаже появилась домашняя и гостевая форма игроков футбольного клуба "Спартак" нового сезона, сделанная из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. "Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Джерси и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити", - сообщает клуб. Стоимость одежды, несмотря на дешевизну материалов, совсем не низкая: шорты в среднем стоят две тысячи рублей, футболки в два раза дороже.

Фото: pixabay.com
Экологи доказали: биоразлагаемые пакеты вредят природе

Многие высокотехнологичные вещи в сегменте одежды для спорта и отдыха (от outdoor до sportcasual) изготовлены из синтетических волокон, которые, в свою очередь, получены после повторной переработки пластика, в том числе бутылок. Из переработанного полиэстера (recycled polyester) частично сделан хорошо знакомый всем флис, широко используемый для изготовления курток, зимних брюк, шапок и другой теплой одежды. Одежду на основе переработанного пластика изготавливают не только спортивные бренды, но и хорошо известные Stella McCartney, Nike, H&M, Levi s, Adidas, Asics, American Apparel, Topshop, Marks&Spencer, Max Mara.

"Необходимость производства одежды и обуви из переработанного пластика и старой одежды сейчас остро стоит в мире моды. Легкая промышленность - вторая в мире по уровню загрязнения природы. Если Пако Рабанн, который был пионером, 20 лет назад смотрелся слишком футуристично, то сейчас это реальность. Во многом индустрия моды продвинулась в вопросе переработке одежды за счет развития технологий. Сегодня известные компании производят джинсы с волокнами из переработанного пластика, кеды, одежду для фитнеса, горнолыжную одежду, сумки, солнцезащитные очки, футболки", - говорит Лариса Меньшикова, генеральный директор Noryalli.

Синтетические волокна широко используются при производстве мембранной одежды. Из нетканых материалов из полиэфирных нитей лучше всего нам знакомы синтепон и холлофайбер, куртки из которых хорошо держат тепло и не теряют форму после стирки.

Фото: istockphoto.com
Куда девать старую одежду: дармарки, фримаркеты и апсайклинг

Большинство мировых текстильных производств используют полиэстер как минимум частично: в сочетании с полиамидом для изготовления искусственного шелка или с эластаном для чулочно-носочных изделий и обтягивающей одежды. Зачастую полистер добавляют к хлопку или вискозе, это делает трикотажные изделия более прочными и устойчивыми к потере цвета. Но главное, что полиэстер позволяет оставаться не только модным, но и заботиться об окружающей среде, не прилагая к этому никаких усилий, ведь одежду мы все равно покупаем регулярно. "Чтобы сделать одну футболку из полиэстера, понадобится 20 пластиковых бутылок. Гиганты - производители спортивной одежды уже много лет выпускают целые линейки продукции из переработанных материалов", - отмечают в WWF.

Общество Экология Экономика Отрасли Промышленность
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
Путин назначил Развозжаева врио главы Севастополя
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции