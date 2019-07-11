Одежда из вторсырья набирает популярность

В мире набирает популярность одежда, сделанная из вторсырья. В России пока мало кто готов носить вещи, сделанные из переработанных материалов, если об этом спросить, однако многие уже щеголяют в таких нарядах, даже не подозревая об этом.

На этой неделе в свободной продаже появилась домашняя и гостевая форма игроков футбольного клуба "Спартак" нового сезона, сделанная из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. "Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Джерси и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити", - сообщает клуб. Стоимость одежды, несмотря на дешевизну материалов, совсем не низкая: шорты в среднем стоят две тысячи рублей, футболки в два раза дороже.

Многие высокотехнологичные вещи в сегменте одежды для спорта и отдыха (от outdoor до sportcasual) изготовлены из синтетических волокон, которые, в свою очередь, получены после повторной переработки пластика, в том числе бутылок. Из переработанного полиэстера (recycled polyester) частично сделан хорошо знакомый всем флис, широко используемый для изготовления курток, зимних брюк, шапок и другой теплой одежды. Одежду на основе переработанного пластика изготавливают не только спортивные бренды, но и хорошо известные Stella McCartney, Nike, H&M, Levi s, Adidas, Asics, American Apparel, Topshop, Marks&Spencer, Max Mara.

"Необходимость производства одежды и обуви из переработанного пластика и старой одежды сейчас остро стоит в мире моды. Легкая промышленность - вторая в мире по уровню загрязнения природы. Если Пако Рабанн, который был пионером, 20 лет назад смотрелся слишком футуристично, то сейчас это реальность. Во многом индустрия моды продвинулась в вопросе переработке одежды за счет развития технологий. Сегодня известные компании производят джинсы с волокнами из переработанного пластика, кеды, одежду для фитнеса, горнолыжную одежду, сумки, солнцезащитные очки, футболки", - говорит Лариса Меньшикова, генеральный директор Noryalli.

Синтетические волокна широко используются при производстве мембранной одежды. Из нетканых материалов из полиэфирных нитей лучше всего нам знакомы синтепон и холлофайбер, куртки из которых хорошо держат тепло и не теряют форму после стирки.

Большинство мировых текстильных производств используют полиэстер как минимум частично: в сочетании с полиамидом для изготовления искусственного шелка или с эластаном для чулочно-носочных изделий и обтягивающей одежды. Зачастую полистер добавляют к хлопку или вискозе, это делает трикотажные изделия более прочными и устойчивыми к потере цвета. Но главное, что полиэстер позволяет оставаться не только модным, но и заботиться об окружающей среде, не прилагая к этому никаких усилий, ведь одежду мы все равно покупаем регулярно. "Чтобы сделать одну футболку из полиэстера, понадобится 20 пластиковых бутылок. Гиганты - производители спортивной одежды уже много лет выпускают целые линейки продукции из переработанных материалов", - отмечают в WWF.