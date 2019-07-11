Онлайн-премьера "Дылды" состоится на КиноПоиске

Авторское кино обретает второе дыхание благодаря интернет-ресурсам. Смотрите сами - 20 июня фильм "Дылда" Кантемира Балагова вышел в российский прокат. И по данным ЕАИС собрал на сегодняшний день около 25 млн рублей. Скажем честно - мало какое авторское кино вообще добирается до проката, да и окупиться в нем сложно в сегодняшней ситуации. Но вот крупный российский сетевой киноресурс "КиноПоиск" сообщил о том, что уже завтра 12 июля у них состоится эксклюзивная онлайн-премьера. Далее - именно с этой даты фильм Кантемира Балагова будет доступен эксклюзивно по подписке. Онлайн-права на премьеру и показ фильма в России "КиноПоиск" приобрёл у компании "Нон-Стоп Продакшн".

Напомним, что ранее "КиноПоиск" анонсировал, что приобрел эксклюзивные права на показ нового фильма Юрия Быкова "Сторож". Эта картина должна выйти на ресурсе осенью, одновременно с прокатом в кинотеатрах. И на самом деле - это спасительная модель для многих авторских фильмов в нашей стране. "Дылда" Кантемира Балагова, если это кому-то еще неизвестно, получила сразу две награды Каннского кинофестиваля - фильм взял приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд", а также приз ФИПРЕССИ - международной федерации кинопрессы. На "КиноПоиске" рейтинг "Дылды" сейчас составляет 7.2. А рейтинг ожиданий - 96 процентов аудитории.

"Мы очень рады, что на КиноПоиске стартует онлайн-премьера. География кинопроката была довольно широкой, но тем не менее далеко не во всех городах России зрители могли посмотреть "Дылду". Теперь же фильм смогут легально посмотреть все, кому интересен авторский взгляд на войну. Ведь "Дылда" - это история о посттравматическом синдроме, каковых в кинематографе было немало, но все они были преимущественно историями сильных мужчин, глубоко покалеченных войной, возвращающихся в мирную жизнь и с трудом пытающихся найти собственное место в ней. Но Кантемир Балагов сделал фильм, который смотрит на послевоенный мир женскими глазами - перед нами молодые девушки, которые ушли на войну совсем юными. Казалось бы, впереди должна быть целая жизнь. Эта история рассказана в сегодняшнем мире, в котором войн не становится меньше, что делает "Дылду" абсолютно актуальным и своевременным высказыванием о войне. Как говорит Кантемир, фильм сделан молодыми людьми для молодых людей. Я рад, что КиноПоиск поддерживает кино молодых и талантливых российских режиссёров", - говорит Александр Роднянский, продюсер фильма.

"Онлайн-премьера "Дылды" на "КиноПоиске" состоится одновременно с кинотеатральным прокатом, и мы рады, что наши подписчики смогут его увидеть. "КиноПоиск" любит и ценит авторское российское кино, поэтому мы поддерживаем талантливых самобытных режиссёров и верим в то, что на КиноПоиске фильм найдёт своего зрителя" - слова Ольги Филипук - директора по развитию медиасервисов "Яндекса".