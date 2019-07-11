Опубликован календарь нового сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь на сезон 2019/2020.

Регулярный чемпионат пройдет с 1 сентября по 27 февраля 2020 года. Плей-офф начнется 1 марта. Седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина, если таковой потребуется, пройдет 30 апреля.

После ухода из лиги братиславского "Слована" немного изменился состав дивизионов: нижегородское "Торпедо" вернулось на Запад в дивизион Тарасова, а освободившееся место в восточном дивизионе Харламова займет "Сибирь".

В "регулярке" каждый из 24 клубов проведет по 62 матча. Причем некоторые сыграют друг с другом по шесть раз. Например, "Ак Барс" и "Салават Юлаев" в рамках так называемого "зеленого дерби" и ЦСКА со СКА.

В календаре предусмотрены три паузы на игры Евротура, а также каникулы под Неделю звезд КХЛ и новогодние праздники.