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11.07.2019 20:19
Рубрика: Спорт

Дерби станет больше

Опубликован календарь нового сезона КХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(7909)
Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь на сезон 2019/2020.

Регулярный чемпионат пройдет с 1 сентября по 27 февраля 2020 года. Плей-офф начнется 1 марта. Седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина, если таковой потребуется, пройдет 30 апреля.

КХЛ подтвердила исключение словацкого клуба

После ухода из лиги братиславского "Слована" немного изменился состав дивизионов: нижегородское "Торпедо" вернулось на Запад в дивизион Тарасова, а освободившееся место в восточном дивизионе Харламова займет "Сибирь".

В "регулярке" каждый из 24 клубов проведет по 62 матча. Причем некоторые сыграют друг с другом по шесть раз. Например, "Ак Барс" и "Салават Юлаев" в рамках так называемого "зеленого дерби" и ЦСКА со СКА.

В календаре предусмотрены три паузы на игры Евротура, а также каникулы под Неделю звезд КХЛ и новогодние праздники.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)
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