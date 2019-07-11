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11.07.2019 21:27
Рубрика: Спорт

Патриарху женского баскетбола Давиду Берлину исполняется 94 года

Текст: Дмитрий Ключевский
Совсем недавно в подмосковном Ногинске прошли празднования по поводу 70-летнего юбилея местной женской баскетбольной команды, выступающей в Премьер-лиге. А 12 июля основателю клуба и ее нынешнему генеральному директору, заслуженному тренеру страны Давиду Яковлевичу Берлину исполняется 94 года.
Фото: Пресс-служба БК "Спартак" (Ногинск) Фото: Пресс-служба БК "Спартак" (Ногинск)
Фото: Пресс-служба БК "Спартак" (Ногинск)

В эту цифру очень трудно, почти нереально поверить людям, лично знающим баскетбольного мэтра. Он по-прежнему энергичен, деловит, сам водит машину, решает массу организационных вопросов для своей команды, принимает участие в делах детско-спортивной школы Ногинска, частый гость в офисе Российской федерации баскетбола. Он лично и его родной "Спартак" при поддержке правительства Московской области и министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова организуют множество любительских турниров по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3" (стритбол).

В далеком 1949-м, когда Берлин в режиме молодого энтузиаста тренировал неприметную институтскую команду, общество "Спартак" предложило ему стать наставником команд Московской области. С этого момента и началась удивительная история одного из самых титулованных женских клубов страны. "Красно-белые" прошли длинный путь от рядового коллектива чемпионата Центрального спортивного совета общества до участника высшей лиги первенства СССР, а в конце 1970-х - начале 1980-х наступил абсолютный расцвет команды. Непосредственно под руководством Берлина "Спартак" четырежды выигрывал престижный европейский Кубок Лилиан Ронкетти, а в 1978-м взял "золото" чемпионата Советского Союза, сенсационно одолев непобедимый прежде рижский ТТТ во главе с легендарной центровой Ульяной Семеновой.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Самые знаменитые воспитанницы Берлина как тренера - двукратные олимпийские чемпионки в составе сборной СССР Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова, Татьяна Надырова. Но знаменитый наставник никогда не жил воспоминаниями о прошлом. В труднейшие времена после распада Советского Союза благодаря своей гибкости, дипломатии и настойчивости в общении со спортивными руководителями разного ранга он сумел сохранить свое детище. Хотя даже такой гранд, как женский ЦСКА, канул в небытие. А ногинский "Спартак" сумел вернуться из второго дивизиона в Премьер-лигу и периодически представляет нашу страны в еврокубках, хотя и обладает скромными ресурсами.

Показательно, что Берлин всегда приветлив с журналистами, общаться с ним легко и очень интересно. Великолепный рассказчик может поведать множество удивительных баек, причем в самой неформальной обстановке. Давид Яковлевич постоянно хлопочет о своих игроках, решает вопросы с учебой, жилищные проблемы баскетболисток, а сам живет в скромной квартире на Ленинском проспекте, двери которой всегда открыты для гостей.

Спорт Баскетбол
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