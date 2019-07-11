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11.07.2019 20:23
Рубрика: Экономика

"Победа" отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети

Сбор за оплату банковской картой при покупке авиабилета на сайте лоукостера "Победа" больше производиться не будет. Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.

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"Отменили с сегодняшнего дня 2-процентный сбор за оплату кредитной картой", - сказал он.

Если раньше о взимании обязательного сервисного сбора при оплате картой клиенты узнавали только после выбора билета, то теперь окончательная стоимость будет видна сразу. Калмыков добавил, что это решение должно сподвигнуть путешественников покупать билета на официальном сайте перевозчика, а не на сторонних ресурсах.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк авиакомпании состоит из 30 Boeing 737 NG. За 2018 год компания перевезла 7,1 млн пассажиров, в 2019 году - не менее 10 млн пассажиров.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"
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