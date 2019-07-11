Почти 20 человек пострадали из-за града в Италии

Крупный град травмировал 18 человек в Италии. Пострадавшие обратились в больницы. Как рассказали врачи, у пациентов повреждения головы и лица.

Атмосферный фронт испортил погоду в городе Пескара (Адриатическое побережье Италии). На данный населенный пункт обрушились тонны воды.

Сильный дождь сопровождался ураганным ветром, грозой и крупным градом, размеры которого достигали 5 сантиметров в диаметре.

Газета Repubblica сообщает о поврежденных крышах домов, разбитых стеклах автомобилей. Движение в городе затруднено из-за потоков воды.