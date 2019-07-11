Поддержаны поправки о продаже единственного жилья без уплаты налога

Второе чтение в Госдуме прошел документ, который, среди прочего, сокращает срок владения жильем для отмены НДФЛ при продаже.

Граждане, согласно законопроекту, смогут не платить подоходный налог с продажи единственного жилья, если оно было в их собственности более трех лет. Сейчас - пять.

Для того, чтобы попасть под действие нового закона, у собственника не должно быть никакого иного жилого помещения или доли в праве собственности на жилое помещение.

Указано также, что для целей применения указанного сокращенного срока не учитывается жилое помещение (или его доля), приобретенное в собственность налогоплательщика и (или) его супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до даты государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилье.

При соблюдении указанных выше условий правила о применении сокращенного минимального срока распространяются на земельный участок, на котором расположено такое жилое помещение, а также расположенные на указанном участке хозяйственные строения или сооружения.

Поправки были разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина.

Указанная норма поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищные условия, ранее говорил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Сейчас, если квартира оформлена в собственность менее 5 лет, за ее продажу взимается НДФЛ в размере 13% от суммы сделки. Существенные средства, которые люди теперь смогут направить на оплату ипотеки или ремонт, - отметил глава нижней палаты.

Законопроект особенно актуален, потому что в ближайшие годы все больше семей будут интересоваться возможностью расширить жилплощадь, для чего сначала необходимо продать прежнюю квартиру, считает спикер.