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11.07.2019,  
09:20
Текст:  Антон Валагин

Появилось видео неудачного пуска ракеты с военным спутником

В Сети появилось видео неудачного запуска европейской ракеты-носителя Vega с принадлежащим ОАЭ военным спутником Falcon Eye. Пуск ракеты производился с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Фото: Eddie Maloney/ Wikimedia.org
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- Примерно через две минуты после старта, вскоре после начала работы второй ступени произошла авария, приведшая к потере миссии, - сообщили в проводившем запуск концерне Arianspace. На видео видно, что факел ракетного двигателя постепенно слабеет и затем исчезает вовсе. Arianspace создал комиссию для расследования причин аварии.

По предварительным данным, неудача миссии обусловлена изменением траектории полета после старта ракеты. Это первый неудачный запуск ракеты Vega.

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