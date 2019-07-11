В Сети появилось видео неудачного запуска европейской ракеты-носителя Vega с принадлежащим ОАЭ военным спутником Falcon Eye. Пуск ракеты производился с космодрома Куру во Французской Гвиане.

- Примерно через две минуты после старта, вскоре после начала работы второй ступени произошла авария, приведшая к потере миссии, - сообщили в проводившем запуск концерне Arianspace. На видео видно, что факел ракетного двигателя постепенно слабеет и затем исчезает вовсе. Arianspace создал комиссию для расследования причин аварии.

По предварительным данным, неудача миссии обусловлена изменением траектории полета после старта ракеты. Это первый неудачный запуск ракеты Vega.