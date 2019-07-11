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11.07.2019 06:56
Рубрика: Общество

Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ завершился аварией

Во время запуска ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником ОАЭ Falcon Eye 1 возникла авария. Потеря миссии произошла из-за смещения траектории полета после старта ракеты-носителя.

Запущенная с Плесецка ракета успешно доставила спутники в космос

Запуск был произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Неполадка возникла спустя две минуты после старта, информирует РИА Новости.

Компания-оператор Arianespace проведет анализ произошедшего. После этого будет названа точная информация по поводу причин случившегося.

Это первый неудачный запуск ракеты данного класса.

Общество Космос В мире Европа Франция
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