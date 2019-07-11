Порошенко вызвали на допрос

Бывшего президента Украины Петра Порошенко официально вызвали на допрос. Информацию подтвердили в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Да, его действительно вызывают", - заявил представитель ведомства, которого цитирует издание strana.ua. По некоторым данным, Порошенко обязан явиться на беседу к следователям 17 июля в 9-30 утра.

В бюро уточнили, что экс-глава украинского государства будет допрошен в рамках расследования уголовных дел, зарегистрированных по его заявлениям. По всей видимости, речь идет об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".

Пользователи соцсетей советуют Петру Порошенко захватить с собой "средства личной гигиены, матрас и два комплекта теплых вещей в вертикальную полоску".