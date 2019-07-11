Представлен перечень федеральных целевых программ на 2020-2022 годы

Новости

Лучшие уральские разработки в сфере IT назвали на "Иннопроме" 15:00
Spiegel: Меркель на встрече с премьером Дании слушала гимны стран сидя 15:00
В Польше полиция разыскивает пропавшего российского мальчика 15:00
При пожаре у ТЭЦ в Мытищах погибла женщина 14:55
В Москве нашли фигурку из бивня мамонта и колонну 18 века 14:52
В Ленобласти спустили на воду траулер для мурманских рыбаков 14:50
В Москву прибудут мощи святых покровителей брака Петра и Февронии 14:47
Рядом с ТЭЦ в Мытищах загорелось еще одно здание 14:45
Поддержаны поправки о продаже единственного жилья без уплаты налога 14:45
Десять сотрудников таможни задержаны в Домодедово 14:41
Вице-мэр Оренбурга получил 2,5 года колонии 14:41
В Заполярье появятся 9 домов с погодной регулировкой отопления 14:32
В Сергиевом Посаде пройдет фестиваль восстановления города 14:31
На "Иннопроме" показали изделия из рыбьей кожи 14:24
На Кубани экс-подполковника ФСБ арестовали за "работу" в вузе 14:24
Число пострадавших при пожаре рядом с ТЭЦ возросло до 12 14:22
В Минкультуры Беларуси отметили высокий интерес к "Славянскому базару" 14:21
Дагестанские ополченцы получат ветеранский статус 14:10
Слабовидящий музыкант рассказал, как он сыграл на горящем пианино 14:10
На Урале построят современную молочную ферму 14:09
Вышел русский трейлер фильма "Офелия" по Шекспиру 14:06
Россия заложит две новые атомные подлодки 14:05
ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снизила мощность 14:03
Установки контроля качества воздуха направлены в район пожара у ТЭЦ-27 14:02
Сто тысяч человек подали заявления на Единую карту петербуржца 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
11.07.2019 14:24
Рубрика: Власть

Представлен перечень федеральных целевых программ на 2020-2022 годы

Текст: Владимир Кузьмин
В 2020 году правительство предполагает работать над 20 федеральными целевыми программами с общим финансированием в 370 миллиардов рублей.

Министерство экономического развития на заседании правительства в четверг представило перечень федеральных целевых программ (ФЦП), которые предполагается финансировать из федерального бюджета в 2020-2022 годах. Он подготовлен с учетом национальных целей развития и национальных проектов. "Ряд ФЦП входят в состав национальных проектов или государственных программ, но есть и такие, которые не включены ни в один из проектов, тем не менее они важны - они влияют на реализацию тех планов, которые в настоящий момент осуществляются", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фото: Александр Корольков/РГ
Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов

- Планируется, что в следующем году будет действовать 20 целевых программ с общим финансированием более 370 миллиардов рублей - это пока базовая оценка - и 12 программ - в 2021 и 2022 годах, - сообщил председатель правительства.

Бюджетные средства будут инвестироваться в строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры, продолжиться поддержка приоритетных научных исследований, работа над космической программой. Часть ФЦП направлена на обеспечение безопасности, в том числе ядерной и радиационной, дорожного движения. Отдельная программа подготовлена для охраны экологии озера Байкал.

Большой блок ФЦП посвящен территориям, имеющим стратегическое значение, что требует к ним повышенное внимание из-за недофинансирования в предыдущие годы. К ним относятся Калининградская область, Курильские острова, Республика Карелия, Крым и город Севастополь.

- Кроме того, мы планируем запустить новую программу, которая связана с увековечением памяти воинов, погибших при защите Отечества, и обустройством мест их захоронения, - заявил Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Правительство Минэкономразвития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад
Следователи начали проверку после хлопка газа в жилом доме в Москве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык