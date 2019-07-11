Представлен перечень федеральных целевых программ на 2020-2022 годы

В 2020 году правительство предполагает работать над 20 федеральными целевыми программами с общим финансированием в 370 миллиардов рублей.

Министерство экономического развития на заседании правительства в четверг представило перечень федеральных целевых программ (ФЦП), которые предполагается финансировать из федерального бюджета в 2020-2022 годах. Он подготовлен с учетом национальных целей развития и национальных проектов. "Ряд ФЦП входят в состав национальных проектов или государственных программ, но есть и такие, которые не включены ни в один из проектов, тем не менее они важны - они влияют на реализацию тех планов, которые в настоящий момент осуществляются", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Планируется, что в следующем году будет действовать 20 целевых программ с общим финансированием более 370 миллиардов рублей - это пока базовая оценка - и 12 программ - в 2021 и 2022 годах, - сообщил председатель правительства.

Бюджетные средства будут инвестироваться в строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры, продолжиться поддержка приоритетных научных исследований, работа над космической программой. Часть ФЦП направлена на обеспечение безопасности, в том числе ядерной и радиационной, дорожного движения. Отдельная программа подготовлена для охраны экологии озера Байкал.

Большой блок ФЦП посвящен территориям, имеющим стратегическое значение, что требует к ним повышенное внимание из-за недофинансирования в предыдущие годы. К ним относятся Калининградская область, Курильские острова, Республика Карелия, Крым и город Севастополь.

- Кроме того, мы планируем запустить новую программу, которая связана с увековечением памяти воинов, погибших при защите Отечества, и обустройством мест их захоронения, - заявил Медведев.