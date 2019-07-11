Президенты России и Боливии провели переговоры в Кремле, после которых Владимир Путин заявил журналистам, что думает о предложении главы Украины Владимира Зеленского о новом формате встреч - с участием не только Франции и Германии, но и США и Великобритании.

Эво Моралес посетил нашу страну с официальным визитом. Лидеры встречались не раз: например, боливийский президент приезжал на церемонию открытия чемпионата мира по футболу в июне прошлого года. "Настоящие индейцы", - приветствовал боливийскую делегацию в Кремле Владимир Путин. Глава МИД Боливии Диего Пари Родригес был в шляпе, похожей на те, что носили сторонники латиноамериканского героя-освободителя Симона Боливара. А министру углеводородов Боливии Луису Альберто Санчесу Путин заметил: "Похож на Чавеса". Сходство и правда было поразительное.

"Очень рад вас видеть, вы давно уже не были у нас", - сказал Моралесу Путин. Двусторонние отношения насчитывают уже более 120 лет и в последние годы развиваются весьма успешно, оценил он. "Действительно, объем товарооборота пока очень скромный, но тенденция очень хорошая - в первом квартале рост в 2,5 раза", - продолжил российский лидер. "Самое главное, что у нас есть хорошие перспективы", - заметил он. Крупные российские компании вкладывают заметные ресурсы, например "Газпром" - 500 млн долларов, в развитие боливийской нефтегазовой отрасли, продолжил Путин. "Росатом" возводит центр ядерных исследований. "В Боливии востребована наша техника, в том числе автомобильная", - добавил он.

"Мы гордимся качеством связей между нашими странами. Мы всегда находим в этих отношениях источник вдохновения", - сказал Моралес. "Мы считаем, что за ядерной энергетикой во многом будущее, поэтому мы очень нацелены на сотрудничество с российскими компаниями именно в этой сфере", - заметил он. Моралес также сообщил о заинтересованности в развитии сотрудничества в области добычи лития и предложил поговорить и по вопросам международной повестки, тем более что в последнее время происходят "нападки на сам принцип международных отношений".

Боливия - давний партнер России в Латинской Америке

Позже, уже отвечая на вопросы журналистов, Путин назвал Моралеса "партнером и другом", Моралес говорил о "братской российской стране". "Боливия - давний партнер России в Латинской Америке", - заявил президент РФ.

На переговорах много внимания уделили экономическому взаимодействию. Условились принять конкретные меры по наращиванию встречных товарных и инвестиционных обменов, поручения даны межправительственной комиссии, рассказал Путин. Важное направление - энергетика. В Боливии успешно работают "Газпром" (участвует в разработке месторождений), "Росатом" (проект по созданию Центра ядерных исследований - ядерные реакторы будут располагаться на высоте около 4 тысяч метров над уровнем моря, такого в мировой практике еще не было), пользуются популярностью наши автомобили и лекарства.

Лидеры договорились продолжить сотрудничество в сельском хозяйстве. В ближайшее время боливийские продукты, в том числе говядина, смогут поступать на российский рынок. Отметил Путин и интерес российского бизнеса к освоению месторождений, в том числе лития. Российские компании готовы подключиться и к инфраструктурным проектам в Боливии - речь идет о расширении международного аэропорта в городе Санта-Крус, о строительстве межокеанского железнодорожного коридора. Также наши компании будут участвовать и в программе перевода боливийского транспорта на газомоторное топливо.

"Россия и Боливия всегда выступают за неукоснительное соблюдение ключевых принципов международного права, зафиксированных в Уставе ООН", - подчеркнул Путин. Включая недопустимость силового давления, использования незаконных санкций. Лидеры обсудили и ситуацию в Венесуэле. Внешнее вмешательство недопустимо, считают они. "Именно президент России возглавляет усилия в борьбе за защиту международного порядка, за недопущение использования силы в международных делах, за недопущение вмешательства во внутренние дела других государств, за отстаивание суверенитета... В этом мы стоим плечом к плечу, боремся вместе за права, за достоинство каждой страны и каждого народа", - заявил Моралес.

По итогам переговоров был подписан ряд документов в сфере энергетики, дипломатии, безопасности, а также совместное заявление лидеров об укреплении координации в международных делах.

Владимир Путин прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече в новом формате. "Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе и от расширения "нормандского формата", но эти встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, - заметил российский лидер. - О чем-то более-менее можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламент страны". "И я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса, - добавил он. - Тереза Мэй через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу, непонятно? Она согласна, нет? Как американская администрация реагирует, мы не знаем. Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке". "Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу, и это тоже может быть интересно", - заключил Путин.