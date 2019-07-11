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Приложение "Яндекса" ищет самые дешевые продукты в магазинах

11.07.2019,  
16:59
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Google Play Фото: Google Play
Фото: Google Play

"Яндекс.Маркет" выпустил мобильное приложение "Суперчек", предназначенное для поиска и покупки товаров в офлайновых магазинах.

С помощью приложения, которое пока доступно в версии для Android, пользователи смогут создавать списки покупок, сравнивать цены в разных магазинах, находить редкие товары, узнавать об акциях и спецпредложениях.

В будущих версиях, когда закончится тестирование, будет доступна опция доставки или самовывоза покупок из магазина. На покупки будет начисляться кешбек в размере одного процента.

Сейчас к системе подключены многие крупные розничные сети в России: "Азбука вкуса", "Магнит", "Пятерочка", "ВкусВилл", Metro и другие. Бета-тест планируется завершить осенью, география сервиса буде расширяться.

Ранее "Яндекс" приобрел сервис "Едадил", позволяющий отслеживать скидки и акции в офлайновых магазинах.

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