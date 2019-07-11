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11.07.2019 13:26
Рубрика: Власть

Принят закон о борьбе с "зарплатным рабством"

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем чтении правительственные инициативы о борьбе с "зарплатным рабством". Работодателям, которые препятствуют сотрудникам в самостоятельном выборе зарплатного банка, будут грозить штрафы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работники уже имеют право самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплату на карту: президент России подписал закон о прекращении "зарплатного рабства" еще в 2014 году. Тем не менее, по данным Роструда, в 2018 году зафиксировали 81 тысячу нарушений по оплате труда, из них 10% касаются нарушения части 3 статьи 136 "Порядок, место и сроки выплаты заработной платы". Тут надо учесть, что на нарушения жалуются далеко не все столкнувшиеся с ними работники.

Фото: iStock
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- Эта норма часто игнорируется работодателем. Принятые сегодня поправки в Трудовой кодекс и КоАП устанавливают ответственность за отказ работнику в выборе "зарплатного" банка, - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, нормы защитят права граждан распоряжаться своими средствами.

- Сегодня банки предлагают своим "зарплатным" клиентам различные программы - бонусы, пониженную ставки по ипотеке, и люди должны иметь возможность выбрать для себя наиболее выгодное предложение, - отметил Володин.

Штраф для такого нарушения установлен для должностных лиц на уровне от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей - от 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Одобрены штрафы за отсутствие выбора зарплатного банка

В Трудовом кодексе теперь будет прописано, что работодатель должен изменить банк по желанию работника, если он уведомил бухгалтерию не позднее, чем за 15 рабочих дней до выплаты зарплаты. Сейчас этот срок составляет 5 дней. Дело в том, что работодатели, имеющие многочисленный штат работников, технически не всегда успевают уложиться в пять дней, объяснил ранее депутатам первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко.

Оба закона вступят в силу через десять дней после официального опубликования. Их реализация поможет развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений, полагают в кабинете министров.

Не все видят в новшествах только "плюсы". Представители парламентской оппозиции предположили, что работники все же будут бояться пользоваться полученным правом. Особенно если речь идет о небольших населенных пунктах, где, скажем, только одно предприятие, пояснил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. "Работника просто уволят и найдут причину, за что", - считает он.

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