Производителям плодово-ягодной продукции снизят НДС

Производителям плодово-ягодной продукции снизят налог на добавленную стоимость с 20 до 10 процентов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своих страницах в социальных сетях сообщил, что после обсуждения с членами правительства и депутатами Госдумы принял решение о целесообразности такого шага. "Это решение принято в рамках поддержки отечественных сельхозпроизводителей и позволит развиваться нашим садоводческим хозяйствам", - подчеркнул он. Кроме того, должна снизиться цена продукции для потребителей.

Законопроект внесут в Госдуму депутаты, о чем договорились накануне во время посещения Медведевым штаб-квартиры партии "Единая Россия".