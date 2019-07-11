Новости

Белгородская колония объявила в розыск двух осужденных 19:20
Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя 19:19
"Чернобль", "секс" и "Джекичан": самые популярные кинозапросы в Сети 19:10
В Орле сотрудница полиции получила срок за допущенное убийство 19:03
Министр внутренних дел Крыма освобожден от должности 18:57
Григорий Рапота посетил особую экономическую зону "Бремино-Орша" 18:46
УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов почти 2 миллиарда евро 18:45
Производителям плодово-ягодной продукции снизят НДС 18:40
Пожизненно осужденный маньяк-педофил из Тольятти запросил о свободе 18:37
Рапота: Работа в ОЭЗ "Бремино-Орша" определяет судьбу Союзного государства 18:37
В Италии высказались за преодоление антироссийских санкций 18:32
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев 18:11
Канадский политик попала в скандал из-за подаренного черепа 18:11
В Сокольниках появится кинотелецентр 18:09
В Сочи подросток попытался зарезать 15-летнюю девочку 18:06
У Абызова арестовали имущество более чем на 20 млрд рублей 18:06
В центре Волгограда нашли тело женщины 17:58
В Крыму возобновили раскопки античного некрополя Кыз-Аул 17:57
Верховная рада отказалась отправлять в отставку Климкина 17:50
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога 17:50
Лежащую на дне подлодку К-278 "Комсомолец" сняли на видео 17:44
Почему Греция имеет шанс получить репарации от Германии 17:41
В городе из Ветхого завета найдено захоронение ханаанских воинов 17:38
Под Волгоградом из-за утечки газа задержано движение поездов 17:35
Сергей Шнуров выступит для всех зрителей "Формулы-1" в Сочи 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 18:40
Рубрика: Экономика

Производителям плодово-ягодной продукции снизят НДС

Текст: Владимир Кузьмин

Производителям плодово-ягодной продукции снизят налог на добавленную стоимость с 20 до 10 процентов.

Фото: iStock
Названы самые полезные летние ягоды

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своих страницах в социальных сетях сообщил, что после обсуждения с членами правительства и депутатами Госдумы принял решение о целесообразности такого шага. "Это решение принято в рамках поддержки отечественных сельхозпроизводителей и позволит развиваться нашим садоводческим хозяйствам", - подчеркнул он. Кроме того, должна снизиться цена продукции для потребителей.

Законопроект внесут в Госдуму депутаты, о чем договорились накануне во время посещения Медведевым штаб-квартиры партии "Единая Россия".

Экономика АПК Правительство Председатель Правительства Господдержка АПК Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
Путин назначил Развозжаева врио главы Севастополя
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции