"ПСЖ" готов продать Неймара за 150 миллионов евро

Руководство "ПСЖ" готово уменьшить трансферную стоимость нападающего Неймара до 150 миллионов евро. Это может ускорить трансфер футболиста в "Барселону".

Неявка Неймара в тренировочный лагерь "ПСЖ" стала для руководства парижан неприятным сюрпризом. Хотя отец футболиста и утверждает, что клуб был в курсе планов бразильца, однако после этого ситуация с его трансфером может серьезно измениться.

Боссы "ПСЖ" намерены оштрафовать Неймара на 375 тысяч евро, а также добавить к этому 12 тысяч за каждый пропущенный день. В тоже время, как сообщает El Pais, боссы парижского клуба после демарша своего игрока намерены ускорить его трансфер. Поскольку желающих заплатить объявленную сумму 300 миллионов евро не нашлось, то клуб готов уступить футболиста всего лишь за 150 миллионов.

Единственным клубом, который обратился в "ПСЖ" с запросом о трансфере Неймара, является "Барселона", поэтому в планах парижан начать торги с отметки в 180 миллионов. Они также готовы к тому, что частью сделки станут несколько футболистов каталонского клубы - Дембеле, Коутиньо, Ракитич и Умтити.

"Барселона" же продолжает занимать выжидающую позицию. По мнению боссов каталонцев, в ситуации с трансфером Неймара время явно на их стороне и спешить смысла нет. И платить больше 200 миллионов евро за бразильца клуб явно не собирался.

Теперь же шансы Неймара вернуться в Каталонию заметно выросли.