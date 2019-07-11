Путин поговорил по телефону с Зеленским

Президенты России и Украины провели телефонный разговор.

Беседа состоялась по инициативе Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сказал Песков.

По его словам, была достигнута договоренность "о продолжении этой работы на уровне экспертов".

Также Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате.