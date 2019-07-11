Путин получил приглашение в Киргизию

Президенты России и Киргизии провели встречу в Кремле. Сооронбай Жээнбеков посетил Москву с кратким визитом по дороге на родину из Швейцарии.

"Мы виделись не так давно, но наш объем взаимодействия большой, и у нас всегда есть, о чем переговорить", - сказал Владимир Путин.

"Я очень рад, что вы нашли возможность по дороге домой заглянуть и к нам и поговорить о сегодняшнем состоянии наших двусторонних отношений и по другим вопросам, в том числе и по проблемам интеграции", - подчеркнул президент РФ.

Киргизский лидер поблагодарил за финансовую помощь бюджету его страны и за средства, выделенные для адаптации республики к нормам Евразийского экономического союза.

Жээнбеков пригласил Путина в Киргизию - принять участие во встрече лидеров стран ОДКБ.