Путин тепло приветствовал делегацию Моралеса

Президенты России и Боливии начали переговоры в Кремле. Эво Моралес посетил нашу страну с официальным визитом.

Лидеры встречались не раз: например, боливийский президент приезжал на церемонию открытия Чемпионата мира по футболу в июне прошлого года и главы государств побеседовали "на полях" этого мероприятия. До этого они виделись на саммитах в Тегеране, Бразилии и в Москве.

"Настоящие индейцы", - приветствовал боливийскую делегацию в Кремле Владимир Путин. Глава МИД Боливии Диего Пари Родригес - индеец кечуа - был в шляпе, похожей на "боливар" - такие носили сторонники латиноамериканского героя-освободителя Симона Боливара. А министру углеводородов Луису Альберто Санчесу Путин сказал: "Похож на Чавеса". Сходство с бывшим президентом Венесуэлы и правда было поразительное.

"Очень рад вас видеть, вы давно уже не были у нас", - сказал Моралесу Путин. "Наши двусторонние отношения насчитывают уже более 120 лет", - заметил президент. "В последние годы они развиваются весьма успешно", - оценил он.

"Действительно, объем товарооборота пока очень скромный, но тенденция очень хорошая - в первом квартале рост в 2,5 раза", - продолжил российский лидер. "Самое главное, что у нас есть хорошие перспективы", - заметил он. В январе-марте 2019 года товарооборот составил 6,6 млн долларов.

Наши крупные компании вкладывают заметные ресурсы, например, "Газпром" - 500 млн долларов в развитие нефтегазовой отрасли, продолжил Путин. "Росатом" возводит Центр ядерных исследований. "В Боливии востребована наша техника, в том числе автомобильная", - добавил он.

"Уверен, что визит пойдет на пользу, будет способствовать развитию двусторонних связей", - заключил российский лидер.

"Мы гордимся качеством связей между нашими странами. Мы всегда находим в этих отношениях источник вдохновения", - сказал Моралес. "Мы сотрудничаем по множеству направлений - в энергетике делимся знаниями и ведем сотрудничество по разным отраслям", - констатировал он. "Мы считаем, что за ядерной энергетикой во многом будущее, поэтому мы очень нацелены на сотрудничество с российскими компаниями именно в этой сфере", - заметил боливийский лидер.

"Мы придерживаемся схожего подхода к тому, что государства должны действовать суверенно и независимо на международной арене и в своих отношениях", - сказал Моралес. Еще он сообщил о заинтересованности в развитии сотрудничества в области добычи лития и предложил поговорить и по вопросам международной повестки, тем более, что в последнее время происходят "нападки на сам принцип международных отношений". "Растет объем взаимных инвестиций. Надеемся, такая тенденция, такая динамика сохранится и впредь", - заключил президент Боливии.

В беседе в узком составе также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, министр энергетики РФ Александр Новак, глава МИД Боливии Диего Пари Родригес, министр углеводородов Боливии Луис Альберто Санчес, министр энергетики Боливии Рафаэль Аларкон Ориуэла.

На повестке переговоров - международные и региональные вопросы, включая налаживание диалога с Евразийским экономическим союзом и перспективы разрешения проблемных тенденций в Латинской Америке. Также ожидается подписание совместного заявления лидеров.

В Боливии успешно работают "Газпром" (участвует в разработке месторождений), "Росатом" (проект по созданию Центра ядерных исследований), пользуются популярностью наши автомобили и лекарства. Есть перспективы для усиления сотрудничества в энергетике, горнорудной промышленности и сфере инфраструктурного развития. Каждый год десятки студентов из Боливии поступают в российские вузы, а в марте в Университете Сан-Симон открылось первое в боливийских высших учебных заведениях отделение русского языка.