Белгородский водитель заплатит полмиллиона рублей выпавшему пассажиру

Октябрьский районный суд Белгорода вынес решение по уголовному делу против водителя городского автобуса - того обвиняли в нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью.

В апреле на остановке "Авторемзавод" в автобус подсудимого вошел пожилой мужчина. Не успел он взяться за поручень, как водитель тронулся с места, не закрыв при этом заднюю дверь. Пассажир на ходу выпал на проезжую часть, полученые им при этом повреждения квалифицированы медиками как тяжелые травмы.

- Водитель признал свою вину. С учетом его раскаяния, исключительно положительных характеристик, согласия на рассмотрение дела в особом порядке, суд назначил ему наказание в видео года ограничения свободы, лишив на такой же срок права управлять транспортными средствами, - рассказала пресс-секретарь суда Евгения Каюкова.

Мужчине также предстоит вылпатить потерянному пассажиру полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.