Опубликовано видео и фото с места пожара рядом с ТЭЦ в Подмосковье

Данных о площади и возможных последствиях пожара пока нет. По одной из версий, на объекте мог произойти взрыв. Над Мытищами, где расположена теплоэлектроцентраль, виден густой черный дым и столб огня высотой порядка 50 метров.

От этой ТЭЦ запитаны более миллиона потребителей в Мытищах, а также в Северном и Северо-Восточном округах Москвы.

Досье "РГ"

ТЭЦ-27 считается самой новой электростанцией в системе "Мосэнерго". Она строилась с 1987 по 1992 год, впоследствии модернизировалась. В качестве основного и резервного топлива на объекте используется природный газ.