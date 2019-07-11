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11.07.2019 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео и фото с места пожара рядом с ТЭЦ в Подмосковье

Текст: Сергей Бабкин
На севере Московской области произошел пожар рядом с одной из крупнейших ТЭЦ региона. Как передает ТАСС, на место выехали усиленные подразделения спасателей.

Данных о площади и возможных последствиях пожара пока нет. По одной из версий, на объекте мог произойти взрыв. Над Мытищами, где расположена теплоэлектроцентраль, виден густой черный дым и столб огня высотой порядка 50 метров.

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От этой ТЭЦ запитаны более миллиона потребителей в Мытищах, а также в Северном и Северо-Восточном округах Москвы.

Досье "РГ"

ТЭЦ-27 считается самой новой электростанцией в системе "Мосэнерго". Она строилась с 1987 по 1992 год, впоследствии модернизировалась. В качестве основного и резервного топлива на объекте используется природный газ.

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