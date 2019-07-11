Карамышевская набережная, 34, - здесь компания "Мостотрест" ведет строительство моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки. Как отмечал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, этот объект станет завершающим на Северо-Западной хорде.

На стороне улицы Народного Ополчения рычит строительная техника, двигаются люди в приметных робах - сооружаются подход к мосту и последняя, конечная опора под номером шесть. В ближайшее время начнутся работы по ее бетонированию, а затем и монтаж пролетного блока, рассказывает начальник участка мостоотряда Алексей Любимов. В пик работ на стройке одновременно находилось до 600 человек.

…С недостроенного моста открывается прекрасный вид на канал, шлюз, шлюзовой мост, реку и летний город. Шлюз № 9, мост, канал - это исторические сооружения, они были построены в тридцатые годы прошлого века в составе Карамышевского гидроузла (в него еще входят плотина и гидроэлектростанция). Канал еще называют спрямлением, поскольку он позволяет срезать девятикилометровую Мнёвниковскую излучину Москвы-реки.

"Строительство балочного моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки через шлюз № 9 - это последний участок Северо-Западной хорды. С его вводом в эксплуатацию будет завершен весь проект этой скоростной магистрали. Ее протяженность составит 17 километров, всего на данной хорде построено и реконструировано более 80 километров дорог, включая боковые проезды, съезды, примыкающую улично-дорожную сеть", - рассказывал на недавней пресс-конференции Андрей Бочкарев. По его словам, мост позволит оптимизировать движение автотранспорта в этом районе за счет съезда с улицы Народного Ополчения в Мнёвниковскую пойму. Проектом предусмотрены три полосы движения в каждую сторону и отсутствие светофоров.

Мост тоже уже практически готов, осталось закончить сооружение пролета, в том числе непосредственно над руслом, завершить подходы к мосту и подпорные стены. "Потом примерно два месяца понадобится на замыкание и еще около двух месяцев - на завершение остальных работ: обустройство проезжей части, барьерного ограждения и шумозащитных экранов", - продолжает Алексей Любимов.

Мост тоже уже практически готов, осталось закончить сооружение пролета, в том числе непосредственно над руслом

Мост над шлюзом металлический, блочный, произведен на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций, который находится в Белгородской области. Это предприятие, кстати, поставляло свои конструкции и для строительства Крымского моста. Длина Карамышевского моста - 600 метров, но с подходами составит около километра. С завода элементы блоков поступают на стройплощадку, здесь их собирают на специальном стапеле. Блоки, которые предназначены для замыкания моста, уже готовы и ждут своего часа.

Над историческим объектом, шлюзом, взлетит современная конструкция нового моста. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Пока же полным ходом идут работы на остальных участках стройки. "Все, что можно, мы на данный момент делаем: приступили к сооружению элементов проезжей части, работает команда по нанесению лакокрасочного покрытия", - поясняет Алексей Любимов.

Карамышевский гидроузел - это не просто гидротехническое сооружение, но и историческая ценность.

Автором его проекта был архитектор Алексей Рухлядев, который начинал свою карьеру как помощник знаменитого архитектора Алексея Щусева. По его проектам были возведены, например, Северный речной вокзал, наземный вестибюль станции метро "Комсомольская" и другие выдающиеся здания. Поэтому задачей проектировщиков и строителей нового моста было сохранить весь комплекс шлюза. "Проектное решение было таким, чтобы полностью исключить воздействие строительных работ на конструкцию шлюза", - рассказали в департаменте строительства города Москвы. Поэтому опоры и другие части конструкции моста располагаются на достаточном расстоянии и никакого влияния на шлюз как в ходе строительных работ, так и в ходе эксплуатации моста не окажут.

Главное для строителей из компании "Мостотрест" - качество всех проводимых работ. Фото: Михаил Синицын/ РГ

В ходе строительства к тому же идет и постоянный мониторинг состояния исторического объекта.

"Что касается свайного основания моста, то мы абсолютно спокойны. На этапе его сооружения все испытания прошли хорошо, - добавляет Алексей Любимов. - Все, что мы делаем, проходит многоступенчатый контроль, поскольку лучше, как говорится, семь раз отмерить, один раз отрезать. Нам ошибаться нельзя - объект знаковый, замыкающий последний участок хорды".

Важно и то, что старый шлюзовой мост сохранит свою функцию и продолжит служить жителям района, которым не придется выезжать на транзитную хордовую магистраль. Для этого рядом с подходами к мосту сооружаются также двухполосные дублеры. А чтобы снизить уровень шума от новой магистрали, ее закроют шумозащитными экранами высотой до пяти метров.

Строительство моста - лишь часть большого комплекса работ, который ведется в районе. Одновременно идет реконструкция улиц Нижние Мнёвники и Народного Ополчения, а также Карамышевской набережной. Ее благоустроят, соорудят пешеходные зоны и велодорожки.

Старый шлюзовой мост сохранит свою функцию и продолжит служить жителям района, которым не придется выезжать на транзитную хордовую магистраль

А всего до конца 2019 года в Москве департамент строительства возведет 17 искусственных сооружений - мостов, тоннелей, эстакад - и 11 пешеходных переходов. Особенно много искусственных сооружений будет на Северо-Восточной хорде. Там, например, построена самая длинная в городе эстакада протяженностью 2,5 километра. "Если Северо-Западную хорду мы строили на основе существующих улиц, реконструируя их, расширяя, то Северо-Восточная хорда - это новый коридор, который идет, в основном, вдоль железной дороги и образует новую крупную городскую магистраль. Она позволит транспорту уйти из центра и разгрузить огромное количество центральных улиц", - отмечал мэр Москвы Сергей Собянин. И подчеркивал, что сегодня центральные радиальные дороги, как их ни расширять, все равно приводят в центр города, и все автомобили становятся дружно в одной пробке. "А хорды как раз и позволяют пересекать город, не заезжая в центр, разгружают и МКАД, и центральную часть Москвы", - отмечал столичный градоначальник.

Сейчас Северо-Западная хорда уже практически готова, Северо-Восточная завершена примерно на две трети, активно строится Южная рокада. А вот Юго-Восточную хорду в этом году только начнут строить. Завершить строительство предполагается в течение трех лет, отмечал ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. После этого Хордовое кольцо окончательно замкнется - в историю дорожного строительства в Москве будет вписана еще одна значимая страница.