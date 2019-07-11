Моя одноклассница, живущая в Вешняках, а работающая в Тимирязевском районе столицы, как-то обмолвилась: "Жду не дождусь, когда закончат Северо-Восточную хорду строить". И на мой немой вопрос добавила: "Надоело в пробках стоять".

И действительно: при запросе маршрута навигатор предлагает пять вариантов проезда, и все - с использованием перегруженных в часы пик Третьего транспортного и Садового колец. На проезд 26-28 километров (в зависимости от выбранного маршрута) закладывается от 57 минут до часа и 20 минут. Это в лучшем случае, вздыхает собеседница, а на практике меньше полутора часов не выходило ни разу. А вот после открытия Северо-Восточной хорды (СВХ) целиком, то есть от Косинской до Бусиновской развязки на МКАД время в пути сократится до получаса, хотя расстояние останется почти таким же. На сегодня готовность трассы оценивается в 70 процентов, не хватает как раз серединной части от Дмитровского до Открытого шоссе.

Вешняки - в принципе не чужой для меня район. Долгое время, пока к Олимпиаде-80 не построили Калининскую линию метро, "Выхино" (тогда "Ждановская") было ближайшей станцией подземки. Там всегда, сколько помню, было суетно, многолюдно и "многомашинно". В 2000-х к десяткам внутригородских и пригородных маршрутов добавились коммерческие "Газели", окружающая территория превратилась в один большой базар. Сунуться туда на автомобиле рискнула один раз, о чем долго жалела.

И вот я пролетаю над "Выхино" по эстакаде свежего участка СВХ и диву даюсь, насколько все цивилизованно там стало! Дело, конечно, не только в появлении новой магистрали: в реконструкции Выхинского узла применен комплексный подход - снесены "блошиные" рынки, организована перехватывающая парковка, разведены потоки пассажиров метро, пригородных электричек, пригородных автобусов и т.д.

После открытия Северо-Восточной хорды время в пути от Косинской до Бусиновской развязки на МКАД сократится до получаса

12-километровый участок от Косинской эстакады на МКАД до Щелковского шоссе занял у меня 12 минут. Дорожное покрытие - великолепное, разметка яркая и понятная. Вдоль жилых кварталов установлены шумозащитные экраны. Навигация - куда ехать, куда сворачивать - тоже понятная. Непонятно одно: с какой скоростью здесь можно ехать? На съезде с МКАД висит знак 40. Но это съезд. И вот я въезжаю с него на роскошную шестиполосную (по три в каждую сторону) автодорогу. По логике, в черте города надо ехать 60. Но почему тогда на бессветофорном участке МКАД - Рижский вокзал Ярославского шоссе и проспекта Мира можно ехать 80?

80 мы выжимаем вполне официально и на некоторых других вылетных магистралях, и на "трешке". Тем не менее на участке СВХ от Косинской развязки до Щелковского шоссе максимальная скорость дорожными знаками не регламентирована, а жаль. На мой взгляд, для качественной бессветофорной дороги 80 километров в час - вполне обоснованная скорость.

Маленькая ложка дегтя: после съезда с внутренней стороны МКАД на СВХ развернуться можно только через 4 километра. Тем, кто "промахнулся", они покажутся дистанцией огромного размера.

А вот поворот с этого участка на Щелковское шоссе порадовал: "Щелчок" теперь вполне прилично едет в обе стороны. Разумеется, и здесь дело в комплексной реконструкции трассы, организации бессветофорных участков, а главное - строительстве эстакады в районе Центрального автовокзала: теперь междугородные автобусы и другой транспорт не мешают друг другу.

На участок Северо-Западной хорды от Дмитровского шоссе до проспекта Маршала Жукова заезжаю с Дмитровки, ведущей в центр. Проблем с навигацией опять-таки нет, заблудиться нереально. Но поскольку этот участок проходит по ранее существующим артериям, кое-где здесь расположены светофоры, и ехать с ветерком уже не получается. Впрочем, стоять на красный приходится не везде: под Михалковской улицей и 3-м Нижнелихоборским проездом построены тоннели.

Ну и конечно, главная "изюминка" участка - Алабяно-Балтийский тоннель, исключающий великое стояние автотранспорта на пересечении с Ленинградским шоссе с его интенсивным трафиком. И что отрадно: после тоннеля до проспекта Маршала Жукова уже не тормозим: светофоров нет. В итоге, 9-километровый участок СЗХ преодолен за 12 минут - вполне достойное время.

Главная "изюминка" участка - Алабяно-Балтийский тоннель, исключающий великое стояние автотранспорта на пересечении с Ленинградским шоссе с его интенсивным трафиком

На Рублевское шоссе, с которого начинается Южная рокада, сворачиваю с внешней стороны МКАД. Здесь, на бессветофорном участке, вполне логично разрешена скорость 80, о чем свидетельствуют знаки, расположенные после каждого съезда. В районе станции метро "Молодежная" пролетаю над участком СЗХ. Элитность дороги ощущается не только благодаря идеальному дорожному покрытию и яркой разметке, но и обустройству придорожной территории. Например, трава вдоль трассы покошена явно не китайским триммером: газон напоминает английский…

Но…кончилась Рублевка, кончилось и движение с ветерком: начались светофоры. Особо утомил тот, что на пересечении с Профсоюзной улицей: красный для нас горит минуты полторы. При этом главная дорога - как раз Профсоюзная, и если светофор выйдет из строя, пересечь ее со стороны Обручева будет проблематично. А трафик здесь интенсивный: "вафелька" на перекрестке практически стерта.

Ну, слава богу, зеленый! Стартую, набираю скорость… и метров через 150 торможу на очередном светофоре перед выездом из ТЦ "Калужский". Метров через 50 - еще светофор на перекрестке с Научным проездом. Пока стояли, ни из ТЦ, ни из Научного проезда не выехала ни одна машина, дорогу не пересек ни один пешеход… Есть повод помянуть добрым словом тоннель под Михалковской улицей на СЗХ! Как было бы здорово, если бы на пересечении Обручева и Профсоюзной тоже появился бы тоннель или эстакада, разносящие пересекающиеся потоки по разным уровням. Тогда ведь обе улицы поедут гораздо быстрее, и перекресток в часы пик перестанет окрашиваться на онлайн-картах в красный, а то и в бурый цвет.

На пересечении Балаклавского проспекта и Варшавского шоссе упираюсь в забор: дальше Южная рокада продолжает строиться. Участок до Пролетарского проспекта депстрой Москвы обещает сдать уже в этом году. От пересечения МКАД и Рублевки до Варшавского шоссе по одометру оказалось 22 километра, по времени - полчаса. С учетом светофоров, в принципе, нормально.

Общие впечатления от поездки: дороги понравились. Особенно, конечно, СВХ. Это та магистраль, по которой хочется ехать и ехать. А что, думаю, проеду-ка я по ней еще разок от Косинской развязки до улицы Юности. Но не срослось: прозевала съезд. Табло с указанием поворота "Вешняки, ул. Юности" возникло на обочине внешней стороны МКАД непосредственно перед съездом, когда перестраиваться было уже поздно, а поворачивать под прямым углом из третьего ряда - опасно.

Все-таки, думается, анонсировать съезды с МКАД, особенно новые, учитывая скорости на этой магистрали, необходимо минимум за полкилометра. А то ведь можно не успеть свернуть вовремя и поехать в город не с ветерком по новой бессветофорной трассе, а по Рязанскому шоссе, тормозя на каждом перекрестке.