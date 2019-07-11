Новости

В центре Волгограда нашли тело женщины 17:58
В Крыму возобновили раскопки античного некрополя Кыз-Аул 17:57
Верховная рада отказалась отправлять в отставку Климкина 17:50
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога 17:50
Лежащую на дне подлодку К-278 "Комсомолец" сняли на видео 17:44
Почему Греция имеет шанс получить репарации от Германии 17:41
В городе из Ветхого завета найдено захоронение ханаанских воинов 17:38
Под Волгоградом из-за утечки газа задержано движение поездов 17:35
Сергей Шнуров выступит для всех зрителей "Формулы-1" в Сочи 17:26
Законопроект о региональных брендах прошел второе чтение 17:24
Кличко обсудил с Зеленским отставку 17:20
В Италии ужесточили наказание за использование телефона за рулем 17:18
Сын Бари Алибасова ответил на обвинения в адрес отца в симуляции 17:12
ЦБ назвал размер внешнего долга России 17:05
В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских 16:50
Под Туапсе перевернулся грузовик с арбузами 16:48
Министр спорта Осетии Владимир Габулов ушел в отставку 16:41
На Урале коров будут забирать на штрафстоянку 16:40
На юге России боевые "инженерные монстры" снесли свыше 25 зданий 16:40
Путин: Россия готова к переговорам по Украине в любом формате 16:34
В Крыму росгвардейцы спасли из моря 23 человек 16:34
В Перми загорелся центральный рынок 16:33
Посольство РФ удивила реакция Латвии на салют в честь освобождения Риги 16:29
Зеленский предложил расширить люстрацию за счет Порошенко 16:17
Онлайн-премьера "Дылды" состоится на КиноПоиске 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 17:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Опередили Нью-Йорк и Лондон

Темпы дорожного строительства в российской столице одни из самых высоких в мире
Текст: Владимир Петров
Российская газета - Спецвыпуск № 151(7909)
По темпам ввода новых дорог российская столица уступает только Пекину, но превосходит Нью-Йорк, Лондон и Токио. Таковы результаты исследования "Динамика градостроительного развития города Москвы относительно других городов мира за 5 лет", подготовленного компанией PwC для Московского урбанистического форума, прошедшего в начале июля.

Аналитики сравнивали 12 крупнейших городских агломераций: Москву, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Сан-Паулу, Мехико, Сингапур, Сеул, Токио, Гонконг, Пекин и Шанхай. Исследование проводилось по четырем направлениям: жилая недвижимость и коммунальные услуги, благоустройство города, транспортная система, коммерческая недвижимость.

В исследовании подчеркивается, что по большинству показателей градостроительного развития Москва за последние пять лет демонстрирует позитивную динамику.

Фото: РИА Новости
Путин проверил работу по переводу транспорта на газ

"Москва занимает преимущественно лидирующие позиции в категориях "Транспортная система" и "Благоустройство", а также высокие и средние позиции в категории "Жилая недвижимость и коммунальные услуги", - отмечают аналитики PwC.

Для многих это может стать неожиданностью, но Москва и ее жители оказались в лидерах по экономному расходованию ресурсов. В российской столице самые низкие среднедушевые объемы потребления электроэнергии. Москва также занимает второе место по экономичности потребления населением воды.

Отмечается и тот факт, что около 90 процентов населения нашей столицы имеет доступ к озелененным природным и рекреационным объектам в шаговой доступности (3-е место по данному показателю).

Транспортная система города развивается быстрыми темпами. Москва характеризуется наибольшей плотностью сети рельсового транспорта и занимает третье место по плотности сети и станций метрополитена. Дорожное строительство остается одним из приоритетов московских властей. Протяженность улично-дорожной сети за восемь лет выросла на 19 процентов, было построено 820 километров дорог.

По данным аналитиков, в прошлом году в эксплуатацию сдано почти 128 километров улично-дорожной сети. В Пекине было построено 132 километра дорог, в американской столице - 91 километр. Ранее и московские власти отмечали, что дорожное строительство в 2018 году побило рекорды предыдущих лет. Ключевым проектом для столицы остается сооружение Хордового кольца. Уже построена Северо-Западная хорда, на 80 процентов готова Северо-Восточная, активно строится Южная рокада, начинаются работы на Юго-Восточной хорде.

В то же время пока Москва отстает от других мегаполисов по плотности дорог. Здесь лидирует Токио - на каждый квадратный километр городской площади приходится в среднем 23 километра улично-дорожной сети. В Москве этот показатель составляет 13,8 километра, и это 8-е место среди анализируемых мегаполисов.

Позади российской столицы остались Лондон, Берлин, Пекин и Шанхай. Плотность улично-дорожной сети в китайских городах почти вдвое меньше, чем в Москве (7,7 километров в Пекине и 6,8 в Шанхае). "При этом, в отличие от Пекина и большинства других городов сравнения, Москва стабильно наращивала темпы ввода дорог в течение последних пяти лет", - говорится в исследовании.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Хуснуллин: По программе реновации будут строить по 1,5 млн кв. м жилья в год

С учетом того, что в ближайшие годы в Москве планируется построить еще около 500 километров дорог, плотность дорожной сети значительно вырастет. Это должно улучшить ситуацию с трафиком. Пробок в столице за последние годы уже стало меньше, а по уровню автомобилизации Москва заняла 5-е место (в среднем 316,6 авто на тысячу жителей, против 620,2 у лидирующего Мехико).

В исследовании отмечается, что "значение показателя уровня автомобилизации за последние 5 лет в Москве стабильно при небольшом снижении стоимости владения личным автомобилем и стабильно высокой финансовой доступности общественного транспорта".

Власти мегаполисов ограничивают использование автомобилей, вводя платный проезд по дорогам, ужесточая правила парковки и развивая общественный транспорт.

Московская программа развития метро, может позволить ей занять лидирующие позиции по плотности сети и станций метрополитена, констатируется в исследовании.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Петр Орехов
Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад