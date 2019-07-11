По темпам ввода новых дорог российская столица уступает только Пекину, но превосходит Нью-Йорк, Лондон и Токио. Таковы результаты исследования "Динамика градостроительного развития города Москвы относительно других городов мира за 5 лет", подготовленного компанией PwC для Московского урбанистического форума, прошедшего в начале июля.

Аналитики сравнивали 12 крупнейших городских агломераций: Москву, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Сан-Паулу, Мехико, Сингапур, Сеул, Токио, Гонконг, Пекин и Шанхай. Исследование проводилось по четырем направлениям: жилая недвижимость и коммунальные услуги, благоустройство города, транспортная система, коммерческая недвижимость.

В исследовании подчеркивается, что по большинству показателей градостроительного развития Москва за последние пять лет демонстрирует позитивную динамику.

"Москва занимает преимущественно лидирующие позиции в категориях "Транспортная система" и "Благоустройство", а также высокие и средние позиции в категории "Жилая недвижимость и коммунальные услуги", - отмечают аналитики PwC.

Для многих это может стать неожиданностью, но Москва и ее жители оказались в лидерах по экономному расходованию ресурсов. В российской столице самые низкие среднедушевые объемы потребления электроэнергии. Москва также занимает второе место по экономичности потребления населением воды.

Отмечается и тот факт, что около 90 процентов населения нашей столицы имеет доступ к озелененным природным и рекреационным объектам в шаговой доступности (3-е место по данному показателю).

Транспортная система города развивается быстрыми темпами. Москва характеризуется наибольшей плотностью сети рельсового транспорта и занимает третье место по плотности сети и станций метрополитена. Дорожное строительство остается одним из приоритетов московских властей. Протяженность улично-дорожной сети за восемь лет выросла на 19 процентов, было построено 820 километров дорог.

По данным аналитиков, в прошлом году в эксплуатацию сдано почти 128 километров улично-дорожной сети. В Пекине было построено 132 километра дорог, в американской столице - 91 километр. Ранее и московские власти отмечали, что дорожное строительство в 2018 году побило рекорды предыдущих лет. Ключевым проектом для столицы остается сооружение Хордового кольца. Уже построена Северо-Западная хорда, на 80 процентов готова Северо-Восточная, активно строится Южная рокада, начинаются работы на Юго-Восточной хорде.

В то же время пока Москва отстает от других мегаполисов по плотности дорог. Здесь лидирует Токио - на каждый квадратный километр городской площади приходится в среднем 23 километра улично-дорожной сети. В Москве этот показатель составляет 13,8 километра, и это 8-е место среди анализируемых мегаполисов.

Позади российской столицы остались Лондон, Берлин, Пекин и Шанхай. Плотность улично-дорожной сети в китайских городах почти вдвое меньше, чем в Москве (7,7 километров в Пекине и 6,8 в Шанхае). "При этом, в отличие от Пекина и большинства других городов сравнения, Москва стабильно наращивала темпы ввода дорог в течение последних пяти лет", - говорится в исследовании.

С учетом того, что в ближайшие годы в Москве планируется построить еще около 500 километров дорог, плотность дорожной сети значительно вырастет. Это должно улучшить ситуацию с трафиком. Пробок в столице за последние годы уже стало меньше, а по уровню автомобилизации Москва заняла 5-е место (в среднем 316,6 авто на тысячу жителей, против 620,2 у лидирующего Мехико).

В исследовании отмечается, что "значение показателя уровня автомобилизации за последние 5 лет в Москве стабильно при небольшом снижении стоимости владения личным автомобилем и стабильно высокой финансовой доступности общественного транспорта".

Власти мегаполисов ограничивают использование автомобилей, вводя платный проезд по дорогам, ужесточая правила парковки и развивая общественный транспорт.

Московская программа развития метро, может позволить ей занять лидирующие позиции по плотности сети и станций метрополитена, констатируется в исследовании.