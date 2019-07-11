На остановках в Москве появились новые автоматы по продаже билетов

На 15 остановках общественного транспорта столицы установили новые автоматы по продаже билетов. Круглосуточные терминалы появились в районах Солнцево, Орехово-Борисово Северное, Зябликово и Метрогородок.

Терминалы удобные, небольшого размера, поэтому не занимают много места по сравнению с прежними, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Аппараты крепятся прямо на стеклянные павильоны остановок и гармонично вписываются в дизайн современных остановочных павильонов, отмечает директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилла Кислякова. По его словам, они принимают банковские карты и поддерживают современные способы бесконтактной оплаты, такие как PayPass, PayWave и NFC. Достаточно приложить гаджет к терминалу и операция будет выполнена.

Кроме этого, на экране терминалов отображается время прибытия транспорта всех маршрутов, которые проходят через эту остановку.

Обновленные аппараты по продаже билетов будут появляться и в других районах. Перечень адресов, где они появятся, пока прорабатывается.

Где уже установлены новые автоматы по продаже билетов:

- "Терешково" - напротив дома 6а на Боровском шоссе;

- "Терешково" по адресу: Боровское шоссе, дом 6, корпус 3;

- "Управа района Солнцево" на улице Богданова, дом 19;

- "Выставочный зал" по адресу: Солнцевский проспект, дом 2;

- "Выставочный зал" по адресу: Солнцевский проспект, дом 1;

- "Новопеределкинская улица" по адресу: Боровское шоссе, дом 29;

- "Боровское шоссе, дом 20" по адресу: Боровское шоссе, дом 20;

- "Метро "Боровское шоссе" - напротив владения 25а на Боровском шоссе;

- "Новоорловская улица" на улице Шолохова, дом 2;

- "Метро Новопеределкино" на улице Шолохова, дом 5, корпус 2;

- "Метро Новопеределкино" по адресу: Боровское шоссе, дом 40;

- "Боровское шоссе, 56" по адресу: Боровское шоссе, дом 50;

- "Метро "Шипиловская" на улице Мусы Джалиля, дом 21;

- "Тагильская улица" по адресу: Открытое шоссе, дом 24, корпус 1;

- "7-ой микрорайон Орехова-Борисова" по адрес: Каширское шоссе, дом 86, корпус 2.